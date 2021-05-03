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Önceki / Portekiz GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Analiz

FIA, Red Bull'un pist sınırları eleştirilerini neden önemsemiyor?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull Racing, Portekiz GP'nin son turunda en hızlı turu atan Max Verstappen'in o turunun pist sınırları ihlali nedeniyle silinmesi ve doğal olarak bir puanı kaybetmeleri nedeniyle duydukları mutsuzluğu dile getirmekten çekinmedi.

FIA, Red Bull'un pist sınırları eleştirilerini neden önemsemiyor?

Bahreyn'de Lewis Hamilton'ı pist sınırlarını aşarak geçtiği için galibiyeti kaybeden Verstappen, benzer şekilde Portekiz'de pist sınırlarını aştığı için pole pozisyonunu kazanabileceği turun silinmesiyle karşılaştı. Son olarak Verstappen yine pist sınırları ihlali nedeniyle hızlı tur puanını kaybetti.

Verstappen, 14. virajda pist dışına çıktığı için tek ceza alan ismin kendisinin olmasının "tuhaf" olduğunu söylerken Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, memnuniyetsizliğini daha yüksek sesle dile getirmekten çekinmedi.

Yarışın ardından Sky Sports Almanya'ya konuşan Marko, "Şimdi bir galibiyet, bir hızlı tur ve bir pole pozisyonu kaybetmiş olduk. Herkesin üç hakkı vardır. Umarım bu son olmuştur."

"Bir şeyler değişmek zorunda. Ya bordürlerle bir sınır koysunlar ya da her yeri çakıl alan gibi bir şey yapsınlar. Orada pist dışına çıkılıyorsa, otomatik bir ceza uygulansın." dedi.

Bu sezon pist sınırları konusu çok fazla tartışmaya neden olurken genelde kilit kararların merkezinde Red Bull yer aldı. FIA, kuralların uygulanmasında istikrarsızlık olduğu iddialarını ise kabul etmedi.

F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Portekiz GP'den sonra yaptığı açıklamada yarışta tur zamanı silinen tek ismin Verstappen olmadığını dile getirdi.

Masi, "Yarış içerisinde silinen tur zamanları vardı. Sıralamalarda da silinen birçok tur zamanı oldu. Antrenman seanslarında çok fazla tur zamanı silindi ancak onların bir şeye etkisi yoktu."

"Yani bunlar, pist sınırlarının herkese eşit bir şekilde uygulandığını gösteriyor." dedi.

14. virajda pist sınırları ihlali nedeniyle tur zamanı silinen tek isim Verstappen'di ancak 1. virajda 13 pilotun, 4. virajda ise Verstappen dahil 4 ismin tur zamanı silindi.

Verstappen 14. virajda pist sınırları ihlalinin kontrol edilmediğini düşünüyor olabilir ancak FIA, Cumartesi sabah yenilenen yarış notlarında o virajın da takip edileceğini duyurdu.

Masi, "Yarış notlarında belirtildiği üzere, özellikle de Cumartesi sabah yapılan eke göre kurallar istikrarlı bir şekilde uygulandı. Pilotlarla yapılan toplantıda neye göz yumulup neye yumulmayacağını söylememizin ardından o güncellemeyi yaptık." dedi.

Cumartesi sabahki yarış notlarında, "14 numaralı virajın çıkışındaki pist sınırları, aracın hiçbir parçasının kırmızı ve beyaz bordürlerle temas halinde kalmaması olarak tanımlanır." yazılmıştı.

Yani Verstappen'in 14. virajda kırmızı beyaz bordürleri aşması, açık bir şekilde kural ihlaliydi.

Masi bu konuyu şöyle açıkladı: "Özellikle Cuma günü yaşananları yeniden gözden geçirmemizin ardından 14. virajın bu sene daha fazla kullanıldığını fark ettik."

"2020'de bir sorun yoktu ancak 2021'de sorun oluştu. Bunun sonucunda tüm pilotlara, 5. virajda olduğu gibi 14. virajın çıkışında kırmızı ve beyaz bordürleri kullanmalarına izin verileceği bilgisini verdim."

"Ancak o virajlarda dışarı taşarak - bir aracı geçmek, mini sektörde daha hızlı olmak gibi - kalıcı bir avantaj olması halinde, neler olduğuna bakacağımızı söyledik."

"Yarıştan sonra baktığımızda, Max'ın orada a) pist dışına çıktığı, b) mini sektörlerde herkesten daha hızlı olduğu açıktı. Bu sayede en hızlı turu attı ve şampiyonada bir puan kazandı." 

Norris ceza almadan kurtuldu mu? 

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un şikayet ettiği konulardan birisi, kuralların istikrarlı bir şekilde uygulanmamasıydı. Takım, Lando Norris'in dördüncülük mücadelesinde Sergio Perez'i pist dışından geçtiğini savundu.

Red Bull, Norris'in güvenlik aracından sonraki yeniden startta 4. virajda pist dışına çıkarak momentum kazandığını ve o momentum sayesinde hızlanarak 5. viraja gelirken Perez'i geçtiğini savunuyor.

Perez konu hakkında, "4. virajdan çıkışta Lando'ya karşı pozisyon kaybettim. Onun tamamen pist dışına çıktığını gördüm ve ona savunma yapmadım. Ancak öyle olmadı. Orada yanlış tahminde bulundum. Yazık oldu çünkü orada geçilmem yarışıma mal oldu." demişti.

Yarıştan sonra konuşan takım patronu Christian Horner ise, "Norris onu tamamen pist dışından geçti. Bir kez daha pist sınırları konusunda istikrarsız bir uygulama oldu." dedi.

Masi, Red Bull'un bu konudaki şikayetini anlamadıklarını, yarış içerisinde olayı incelediklerini söyledi.

Masi, "Yarış içerisinde bu olay Red Bull tarafından bildirildi ve incelendi. Hayır, Lando Sergio'yu 4. virajda pist dışından geçmedi. Geçiş hamlesi DRS alanının sonunda 5. viraja girerken frenlemede oldu." dedi.

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Portekiz GP: Pilot performans puanları

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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