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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

FIA, Red Bull'un Mercedes'in DAS sistemi ile ilgili protestosunu reddetti!

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FIA, Red Bull'un Mercedes'in DAS sistemi ile ilgili protestosunu reddetti!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Tem 2020 22:47

Avusturya GP hakemleri, Red Bull Racing takımının Avusturya GP öncesinde Mercedes'in Çift Eksenli Direksiyon (DAS) Sistemi ile ilgili yaptığı protestoyu reddetti.

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP öncesinde gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansının ardından Red Bull Racing takımı, sezon öncesi testlerden bu yana konuşulan Mercedes'in DAS sistemini protesto etti.

Red Bull, Mercedes'in sisteminin hareketli aerodinamik parça olduğu gerekçesiyle şikayetini yapmıştı ancak yarış hakemleri Red Bull ile aynı görüşe sahip olmadılar.

FIA'nın daha önce sistemin yasal olduğuna dair yapmış olduğu açıklamayı Avusturya GP hakemleri de veriler doğrultusunda onayladılar. 

Red Bull'un teknik sorumluları Adrian Newey ve Paul Monaghan, yapılan görüşmede Mercedes'in DAS sisteminin pilot hareketiyle devreye giren ve aracın aerodinamik yapısını değiştiren süspansiyon sistemine ait bir parça olduğunu savundular.

 Mercedes ise buna karşı çıktı ve geleneksel direksiyon sistemini kullanarak dahi aracın toe açılarını kurallara uygun bir şekilde değiştirebildiklerini, bu sistemin de onun gibi çalıştığını savundu.

Hakemler yapılan görüşmelerin ardından DAS'ın geleneksel bir tasarım olmasa bile direksiyon sisteminin bir parçası olduğunu, bu yüzden süspansiyon sisteminin bir parçası olarak görülemeyeceğini belirttiler.

Yapılan açıklamada, "Hakemler DAS'ı direksiyon sisteminin yasal bir parçası olarak görüyorlar. Bu yüzden süspansiyon ve aerodinamik etki kurallarıyla alakalı endişeleri ortadan kaldırmak için hakemlerin kararı şu yönde olmuştur."

"Hakemlerin düşüncesine göre DAS sistemi fiziksel ve fonksiyonel olarak direksiyon sisteminin bir parçasıdır."

"Öyle olduğu için, direksiyon üzerinden süspansiyon kurallarıyla alakalı bazı istisnalardan faydalanıyor." denildi.

Bu kararla birlikte Mercedes, yasal olarak hafta sonunun kalanında DAS sistemini kullanabilecek.

Red Bull'un protestosunun ardından kendisinin de DAS benzeri bir sistem hazırladığı ve aracına eklemek için protestonun sonucunu bekleyeceği iddia edilmişti.

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Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Charles Bradley

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