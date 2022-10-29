FIA, Red Bull'un ihlal ettiği 13 maddeyi açıkladı

Haberi dinle

Bütçe sınırı konusunda son kararını veren FIA, Red Bull'un Mart ayında yaptığı sunumda "toplam 5.607.000 Euro tutarındaki maliyetleri yanlış bir şekilde dışarıda bıraktığını ve/veya düzelttiğini" ve son tahlilde bütçe sınırını 1.864.000 Euro aştığını açıkladı.

Peki takım nerede yanlış yaptı?

FIA, mali düzenlemelerin hangi unsurlarının ihlal edildiği konusunda sadece temel bilgileri kamuoyuna açıkladı, ancak son haftalarda bazı bilgiler ortaya çıktı ve kamuoyu bugün ilerleyen saatlerde Christian Horner'dan daha fazlasını öğrenecek.

Red Bull'un hatalarını açıklayan FIA, "Red Bull'un, maliyet sınırı idaresinin bulgularına uygun olarak, sunulan raporlama belgelerinin birtakım yanlışlar içerdiğini kabul ettiğini" belirtiyor.

Karşınızda Red Bull'un ihlal ettiği maddelere hızlıca bir bakış!

1. Mali Yönetmelik Madde 3.1(a) uyarınca dikkate alınan (ikram hizmetleri ile ilgili) abartılmış ve dışarıda bırakılmış maliyetler

Bu durum, fabrikadaki yemek masrafları ve idari ve pazarlama gibi üst sınıra dahil olmayan çalışanların beslenme masraflarının birbirinden ayrılamamasıyla ilgilidir. FIA toplam yemek masraflarının dahil edilmesinde ısrarcı.

2. Mali Tüzük Madde 3.1(w) uyarınca dikkate alınan maliyetler, yani ilgili işveren sosyal güvenlik katkıları

Bu, "resmi olarak süresiz hastalık veya maluliyet iznine çıkarılan bir çalışanın" masraflarının dışarıda bırakılmasıyla ilgilidir. Hem hasta olan hem de aynı zamanda işten çıkarma sürecine dahil olan kıdemli bir çalışanla bağlantılı maliyetlerle ilgili bir yanlış anlaşılma mevcut.

3. Mali Tüzük Madde 3.1(h)(i) uyarınca dikkate alınan maliyetler (yani F1 Dışı Faaliyetler), çünkü bu maliyetler "Raporlama Grubunun Toplam Maliyetleri" başlığı altında zaten hesaba geçirilmiştir.

Bu kural, "F1 dışı faaliyetlere doğrudan atfedilebilen tüm maliyetlerin" istisnalarını ana hatlarıyla belirtmektedir.

4. Mali Tüzük Madde 3.1(k) uyarınca dikkate alınan maliyetler (ikramiye ve ilgili işveren sosyal güvenlik katkı paylarına ilişkin olarak)

Bu kural, Max Verstappen'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından Red Bull personelinin alacağı çalışan ikramiyelerin dışarıda bırakılmasıyla ilgilidir.

5. Sabit varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kazançla ilgili olarak gerekli yukarı yönlü düzeltmenin yapılmaması nedeniyle maliyetlerin düşük gösterilmesi.

FIA, hangi varlıkların satıldığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

6. Mali Tüzük Madde 3.1(q) uyarınca maliyetler (çıraklık vergileri ile ilgili)

Bu kural sosyal güvenlik primlerinin hariç tutulmasıyla ilgilidir ve görünen o ki bu vakada Red Bull bünyesindeki çıraklardan söz edilmekte.

7. Mali Tüzüğün 3.1(h)(ii)(i) Maddesi uyarınca maliyetler (ücret ve ilgili işveren sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili)

Bu kural, "hem F1 faaliyetlerinde hem de F1 dışı faaliyetlerde bulunan herhangi bir personele ilişkin olarak ödenmesi kesinleşen sosyal güvenlik katkılarının" dışarıda bırakılmasıyla ilgilidir.

8. Mali Tüzük Madde 4.1(a)(i)'de belirtilen hükümler (Güç Ünitelerinin kullanım maliyetine ilişkin) bakımından maliyetlerin düşük gösterilmesi

Bu kural, "bir F1 faaliyetiyle bağlantılı herhangi bir güç ünitesi alım satım işleminin, gerçeğe uygun değerden az olmamak üzere ilgili maliyetlere dahil edilmesi gerektiğini" belirtmektedir. 2021 yılında Red Bull'a Honda tarafından ücretsiz güç üniteleri tedarik edilmiştir.

9. Mali Tüzüğün 3.1(h) (i) Maddesi uyarınca maliyetler (ücret ve ilgili işveren sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili)

Madde 3'te olduğu gibi, bu da F1 dışı faaliyetlere doğrudan atfedilebilen maliyetlerin dışarıda bırakılmasıyla ilgilidir.

10. Mali Tüzük Madde 4.1(f)(i)(B)'de belirtilen hükümlere (stokların kullanımına ilişkin) göre İlgili Maliyetlerin düşük gösterilmesi

Bu, kullanılmayan yedek parçaların maliyetlerinin "miras" departmanına tahsis edilmesi ve böylece bu parçaların bütçe sınırından çıkarılmasıyla ilgilidir. Horner'ın Austin'de bu kalemin yedi haneli bir rakam tutarında olduğunu belirtmişti.

11. RBR'nin Red Bull Power Trains Limited tarafından kendilerine yeniden fatura edilen belirli maliyetleri hesaplamasına ilişkin yazım hatası

Bu, 2021 yılında kurulan kardeş firma Powertrains ile ilgilidir.

12. Mali Yönetmelik Madde 3.1(r) uyarınca belirli seyahat masrafları

Bu kural, bir yarışla veya mevcut araçların personel tarafından test edilmesiyle bağlantılı olarak tüm uçuş ve otel masraflarının dışarıda bırakılmasıyla ilgilidir.

13. Mali Yönetmelik Madde 3.1(i) uyarınca bakım masrafları

Bu; insan kaynakları faaliyetleri, finans faaliyetleri veya yasal faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen tüm maliyetlerin dışarıda bırakılmasıyla ilgilidir.