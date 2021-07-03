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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

FIA, Red Bull Ring'in son iki virajında beklemeyi yasakladı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, cuma günkü antrenmanlarda yaşanan bazı olayların ardından Avusturya GP'nin kalan bölümünde son virajda yavaşlamayı yasakladı.

FIA, Red Bull Ring'in son iki virajında beklemeyi yasakladı

Cuma günkü antrenmanların bazı bölümlerinde, bazı isimler son iki virajda art arda yavaşlarken gruplar oluştu ve onların yanından hızlı turlarını atan isimler geçtiler.

Bununla birlikte bazı pilotların aynı bölgede pite girmek istemesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Bu konu cuma akşam yapılan pilotlar toplantısında gündeme geldi ve Masi, notlarını güncelleyerek bu sabah takımlara gönderdi.

Masi, takımları FIA Sportif Kuralları'nın 27.4 maddesini baz alarak gereksiz yere yavaş gitme konusunda uyardı.

Takımlara gönderilen notta Masi, "Her bir antrenman seansında güvenlik gerekçesiyle pilotların bir başka aracı etkileyecek şekilde pist üstünde sağa sola gitmesi hakemlere bildirilir. 3. antrenman seansı ve sıralama seansı sırasında, yarış direktörünün etkinlik notlarının 8. maddesi uyarınca, bir sürücünün piste çıkış turunda, hızlı olmayan bir turunda veya pite dönüş turunda gereksiz yere yavaş sürdüğü düşünülüyorsa yayınlanan süre [giriş ve çıkış turları için güvenlik aracı çizgileri arasındaki maksimum süre] komiserler tarafından bir kılavuz olarak kullanılacaktır."

"Şüpheye mahal vermemek adına, F1 Sportif Yönetmeliği 28.2 maddesinde tanımlanan pit çıkışı, pistin bir parçası olarak kabul edilir ve bu alanda 27.4 maddesinin hükümleri uygulanır." sözlerine yer verildi.

Son iki virajda oluşan grup için ise Masi, "Herhangi bir antrenman seansı sırasında, temiz bir tur elde etmek için önünde bir boşluk yaratmayı amaçlayan herhangi bir sürücü bunu 9. virajın girişinden 10. virajın çıkışına kadar yapmaya çalışmamalıdır."

"Bunu yaptığı görülen sürücüler, Sportif Kurallar'ın 27.4 maddesini ihlal ettiği için hakemlere bildirilecektir." dedi.

Masi benzer bir uyarıyı Azerbaycan GP hafta sonunda da yapmıştı. Bu durumda pilotların öndekiler ile farkı son bölüme gelmeden açması gerekecek.

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