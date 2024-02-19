FIA, Red Bull-Horner soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı

Yönetim organı konunun ayrıntılarına değinmedi ancak 'sporda dürüstlük, adalet ve kapsayıcılık standartlarına' bağlı olduğunu açıkça belirtti.

İlk haberlerde Horner'ın Avusturyalı ana şirket Red Bull GMbH tarafından bir kadın çalışanına yaptığı 'uygunsuz davranış' iddialarının ardından soruşturmaya tabi tutulduğu ortaya çıkmış, takım patronu ise iddiaları reddetmişti.

9 Şubat'ta Horner Londra'da soruşturmayı yürüten harici uzman avukat tarafından sorgulandı ancak ilk görüşmede konuyla ilgili herhangi bir karara varılamadı. Horner daha sonra 15 Şubat'ta Milton Keynes'te yeni RB20'nin lansmanında yer aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

FIA, Pazartesi günü Autosport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Red Bull GMbH tarafından yürütülmekte olan bağımsız soruşturmayla ilgili olarak FIA, soruşturma sonuçlanana ve sonucu belli olana kadar daha fazla yorum yapmayacaktır."

"FIA, sporda dürüstlük, adalet ve kapsayıcılık standartlarını koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."

FIA'nın tutumu aynı zamanda Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1f Maddesinde de yer almakta olup, bu madde 'FIA'ya, organlarına, üyelerine ya da idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar ya da kayıp veren her türlü söz, eylem ya da yazıyı' potansiyel bir suç olarak tanımlamaktadır.

Pazar akşamı F1 de konuyla ilgili ilk yorumunu yayınladı.

F1'in açıklaması, Red Bull Powertrains ile 2026'da Red Bull ve RB takımları için yeni bir güç ünitesi yaratmak üzere çalışan Ford'un daha önceki yorumlarını takip etmişti.

Ford Performance Motorsport'un küresel başkanı Mark Rushbrook, durumu takip ettiklerini dile getirdi.

Rushbrook AP'ye verdiği demeçte, "Biz bir aile şirketiyiz. Davranış ve dürüstlük standartlarına sahip bir şirket olarak, ortaklarımızdan da aynı şeyi bekliyoruz."

"Bize görünen ve bize söylenen, Red Bull'un durumu çok ciddiye aldığıdır. Tabii ki markaları için de endişeleniyorlar."

"Bu nedenle bağımsız bir soruşturma yürütüyorlar. Soruşturmadan ne gibi bir sonuç çıkacağını görene kadar bu konuda yorum yapmak için çok erken."