FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı

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Uzun süredir hastalıklarla boğuşan 78 yaşındaki Mateschitz cumartesi akşamı hayata gözlerini yumdu.

Dünya çapında birçok spor camiası için önemli bir figür olan Mateschitz'in kaybı, F1 padoğunda da büyük etki yarattı, neredeyse tüm takımlar ve pilotlar Red Bull'a başsağlığında bulundular.

Yarış hafta sonu başlarken gündemdeki asıl konu ise bir kez daha bütçe sınırıydı, nitekim Japonya GP'sinden bir gün sonra açıklamada bulunan FIA, Red Bull'un bütçe sınırını %5'ten aşağıda olmak üzere hafif bir şekilde aştığını doğruladı.

İlk andan beri iddiaları reddeden Red Bull ise herhangi bir geri adım atmış değil, dolayısıyla takım patronu Christian Horner ile "İhlali Kabul Anlaşması" imzalatarak verilecek cezaya razı olunmasını isteyen FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Ancak Mateschitz'in vefatı nedeniyle FIA ile konuşan Red Bull, görüşmelerin bir süreliğine askıya alındığını duyurdu.

Red Bull tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Mateschitz'in vefatının ardından, FIA ile bütçe sınırı ve sonraki adımlarla ilgili tüm görüşmeler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır."

"Anlaşma için son tarih de aynı şekilde uzatıldı. Görüşmelerin hafta ortasında yeniden başlamasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cumartesi günü, Mateschitz'in ölüm haberinden önce konuşan Horner, konunun "bu hafta sonu içinde çözülebileceğinden umutlu olduğunu" söylemiş ve bir anlaşma yapılmaması durumunda sürecin uzayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Horner, "Bir sonraki adım bütçe sınırı kontrol makamına danışmak, bunun ötesinde de Uluslararası Temyiz Mahkemesi var."

"Yani bu süreç altı ila dokuz ay daha uzayabilir ki bizim niyetimiz bu değil. Biz bu konunun kapanmasını istiyoruz. FIA ile sağlıklı ve verimli görüşmeler yaptığımızı düşünüyorum."

"Yakın gelecekte bir sonuca ulaşabileceğimiz konusunda umutluyum." dedi.