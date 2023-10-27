FIA, rakiplerin F1 motor sırlarını elde etmek için kullanabilecekleri bir yolu kapattı

F1'in otomobil üreticileri şu anda 2026'dan itibaren devreye girecek olan yeni turbo-hibrit güç ünitelerinin tasarımı üzerinde çalışıyorlar.

Her ne kadar 1.6 litrelik turbo-hibrit güç ünitesinin içten yanmalı motorunun temel formülü aynı kalacak olsa da, yanma ve elektrik enerjisi arasındaki güç dengesi değişecek.

F1, MGU-H'yi ortadan kaldırıyor ve bataryalar ile içten yanmalı motor arasında doğrudan %50/50 güç paylaşımı hedefliyor.

Değişiklikler tamamen yeni motor tasarımları gerektirecek ve bu da Audi ve Red Bull Powertrains'in tedarikçi olarak sahaya katılmasına kapı açarak griddeki rekabeti artıracak.

Ancak güç üniteleri üzerinde çalışmalar devam ederken, FIA ilginç bir şekilde 2026 motor kurallarında, üreticilerin yeni tasarımlarla potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan yakıt ortaklarını kullanarak yasadışı bir avantaj elde etme alanını kapatan değişiklikler yayınladı.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, yakıt tedarikçilerinin tam bir V6 ile motor tezgah testi yapma potansiyelini kısıtladı; bu durum, üreticilerin kendilerinin uyması gereken kısıtlamaların dışında kalıyordu.

Fotoğraf: Erik Junius Red Bull Racing RB19, Güç Ünitesi

2026 F1 güç ünitesi sportif kurallarının 2.8 maddesine, "Bir Güç Ünitesi Üreticisinin Mevcut veya Muhtemel Yakıt/Yağ Tedarikçisinin, Güç Ünitesi Üreticisi tarafından FIA'ya beyan edilen Tek Silindirli Dinamometrelerden biri olması kaydıyla, yalnızca yakıt ve/veya yağ geliştirme amaçlı bir Tek Silindirli Dinamometre haricinde, 2026 Güç Ünitesi geliştirme veya 2026 Güç Ünitesi için yakıt ve/veya yağ geliştirme amacıyla bir Güç Ünitesi Test Tezgahı çalıştırmasına izin verilmez." eklemesi yapıldı.

Bu düzenleme, bir üreticinin yakıt tedarikçisi tarafından yapılan tezgah testlerinden motor tasarımı hakkında ileri düzeyde bilgi edinme olasılığını ortadan kaldırmaktadır - ki bu daha önce herhangi bir kısıtlama olmaksızın yapılabilmekteydi.

Ayrıca, 2026 motor IP'sinin yakıt tedarikçileri aracılığıyla transferine ve şirketler arasında hareket edebilecek personele daha fazla sınırlama getirildi.

FIA, 2026 teknik düzenlemelerinin revize edilmiş Ek 2'sinde, yakıt tedarikçileriyle paylaşılamayacak motor fikri mülkiyet unsurlarını ortaya koyuyor.

Buna şunlar dahildir:

1) Yanma odasının herhangi bir çizimi ve/veya CAD ve/veya herhangi bir fiziksel parçası (piston, silindir kapağı vb. gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

2) Silindir basıncı verileri, simülasyon ve dyno test sonuçları dışında yanma odası içindeki gaz alışverişine ilişkin her türlü bilgi (kamlar, portlar, plenum, egzozlar, kam zamanlaması vb. gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Buna ek olarak, yakıt tedarikçilerinden gelen personelin taraf değiştirmeleri halinde IP'yi yanlarında götürebilmeleri konusunda da kısıtlamalar bulunmaktadır.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari garajının dışındaki yakıt bidonları

Yeni kurallar şunu belirtmektedir: "Hiçbir Güç Ünitesi Üreticisi, bir Fikri Mülkiyet transferi elde etmek ve/veya bu Maddenin gerekliliklerini atlatmak amacıyla, doğrudan veya harici bir kuruluş aracılığıyla Mevcut veya Gelecekteki bir Yakıt/Yağ Tedarikçisi veya başka bir Güç Ünitesi Üreticisi ile personel hareketini (çalışan, danışman, yüklenici, vekil veya diğer herhangi bir daimi veya geçici personel) kullanamaz."

"FIA'nın bu tür bir personel hareketinin bu Maddeye uygun olduğundan emin olabilmesi için, her bir Güç Ünitesi Üreticisi Teknik ve Sportif Düzenlemelerin Ekinde bulunan şablonu kullanarak her takvim çeyreğinin sonunda FIA'yı ilgili tüm personel hareketleri hakkında bilgilendirmeli ve Güç Ünitesi Üreticisi ile ilgili Mevcut veya Potansiyel Yakıt/Yağ Tedarikçisi arasında bu Maddede açıkça belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Fikri Mülkiyetin ifşa edilmesini önlemek için tüm makul önlemleri uyguladıklarını göstermelidir."



Ek açıklamalar

Güncellenen motor yönetmeliğinde ayrıca, netlik kazandırmak amacıyla bazı maddelerin ifadeleri de değiştirildi.

Değişikliklerin çoğu ilk etapta "laf salatası" olarak değerlendirilebilecek ifadeleri düzeltirken, güç ünitelerinin uzun vadeli gelişimi açısından anlamlı olacak bir dizi ekleme de yapıldı.

Bunların en önemlileri Teknik Düzenlemelerde yer almaktadır.

5.7.2 maddesi: Güç ünitesinin toplam kütlesi en az 185 kg olmalıdır (Bu bölümde daha önce sadece ICE listelenmiş ve en az 130 kg kütle seçilmiştir).

5.8.3 maddesi: Kompresör çıkışından çıkan ve herhangi bir silindire giden havanın geometrik yolunda Madde 5.1.33'te açıklandığı gibi birden fazla kelebek veya döner namlu bulunmamalıdır.

5.11.7 maddesi: Yüksek basınçlı yakıt pompası sadece emme veya egzoz supaplarını çalıştıran kam millerinden biri tarafından tahrik edilebilir.

Araçtaki yakıt sıcaklığını kapsayan Madde 6.4.2 de elden geçirildi ve sprint veya yarış seanslarından önce ortam referans sıcaklığının kaydedilme süresi artırıldı. Böylece bu seanslardan önce iki saat yerine üç saatlik bir süre tanınacak.Yakıt akış ölçer bu bilgiyi kaydedecek sensör olarak belirlendi.