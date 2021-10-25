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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Amerika Grand Prix'sinde Kimi Raikkonen'in Fernando Alonso'yu geçmesinin "marjinal" bir karar olduğunu söyledikten sonra sürücülerle görüşmeyi planlıyor.

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor

Alonso, Austin yarışında, Raikkonen'in 1. virajın çıkışında kerblerin üzerinden gelerek dışarıdan kendisini geçmesine rağmen pozisyonu kazanmasından rahatsız olmuştu.

Raikkonen kendisini geçtikten sonra Alonso, Finlandiyalı sürücünün kendisine yerini geri vermesi için çağrıda bulundu ancak yarış kontrol, herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi ve Raikkonen'in pozisyonu korumasına izin verdi.

Birkaç tur sonra Alonso, Raikkonen'in Alfa Romeo'daki takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'yi geçerken pistten çıktı ve bu kez Alpine sürücüsüne yeri geri vermesi söylendi.

Daha sonra aynı mücadelede Giovinazzi'ye, Alonso'yu geçerken yoldan çıktığı için yeri geri vermesi söylendi.

Yarıştan sonra Alonso, diğer hamlelerin geri alınması gerekirken, Raikkonen'in önde kalmasına izin verilen "garip" kararı sorguladı.

Olay hakkında konuşan Masi, durumun koşullarının net olmadığını ve bunun Meksika Grand Prix'sinde sürücülerle görüşülmesi gerektiğini açıkladı.

Masi, "Hayal kırıklığını anlayabiliyorum."

"1. virajdaki Alonso ve Kimi'yi ilgilendiren karar, kesinlikle marjinaldi."

"Bir sonraki sürücüler toplantısında kesinlikle tüm sürücülerle bu konuyu tartışacağız çünkü bence hikayenin iki tarafı vardı."

"Tabii ki geçiş yapmak isterken pistten çıkması için zorlama yapıldığı görülüyor. Dolayısıyla bu bir sonraki toplantıda tartışacağımız bir şey." dedi.

Masi, Raikkonen'e yaptırım uygulanmadığını çünkü ilk olarak Alonso'nun kendisini pistin dışına ittiğinin tartışılabileceğini söyledi.

"Tam isabet oldu, bu yüzden marjinal bir karardı. Açıkça incelenen iki unsur vardı ve buna göre 'Olduğu gibi bırakalım.' şeklinde marjinal bir karar verildi. Ancak kesinlikle bir sonraki pilotlar toplantısında tartışılacak."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Masi, Alonso'nun olayla ilgili hızlı bir karar alınması gerektiği yönündeki önerisine rağmen, konuyu düzgün bir şekilde incelemenin gerekli olduğunu vurguladı.

"Önemli olan gerçekten incelemeniz, etrafındaki her şeyi incelemek gerekiyor. Takımlara çağrım, bir tavsiyedir."

"Buna uymamayı seçebilirler ve eğer istemezlerse, bunu yapmanız gerektiğini söyleme yetkim yok. Bu, 'Bunu yapmanızı öneririm.' demek. Eğer bunu yapmamayı seçerlerse, hakemlere bunu görmesi için iletirim ve onlar da buna göre karar verirler."

Masi, Alonso'nun Giovinazzi'ye yaptığı sonraki hamleyle bir şey kanıtlamaya çalıştığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayır, hiç de değil. Fernando'nun telsizini hiç duymadım ama belli ki pistin dışına çıktı ve pozisyonunu geri vermesi önerim takıma gitti. Bu da gerçekleşti."

"Birkaç tur sonra aynı şey Antonio ve Fernando ile oldu ve bu sefer pozisyonun geri verilmesi için talimat Alfa Romeo'ya gitti." dedi.

Masi, Alonso'nun adının FIA kararları kapsamında birkaç kez geçtiğini kabul etti.

"Olayların yaşanmasının komik olduğunu düşünüyorum ancak her olayı ayrı ayrı ele alıyorum ve kimin dahil olduğuna bakılmaksızın her birine bakıyorum."

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