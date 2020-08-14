FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek

Kural, şu anda 2019’da listelenmemiş müşteri parçalarını kullanan takımların, geliştirmeleri kontrol altına almak için getirilen “jetonları” kullanmadan gelecek sene için bunları 2020 versiyon parçalara güncelleyebileceğini belirtiyor.

Racing Point ve AlphaTauri, şu anda süspansiyon gibi parçaların 2019 versiyonlarını Mercedes ve Red Bull’dan tedarik ediyor ve bu kuraldan yararlanacaklar.

Ferrari müşterisi Haas ise, İtalyan takımın 2020 parçalarını şu an kullanıyor ve bundan ötürü bu kuraldan yararlanamayacak.

2021 FIA teknik yönetmeliklerine yapılan bir eklemeyle beraber 22.8.5.b maddesinde, “Müşteri takımı, bu TRC-H (transfer edilebilir parça) veya FSC-H (bedava tedarik parçası) için tedarikçi takımın 2019 versiyon parçasını 2020 sezonu boyunca kullanmışsa, ancak 2021 sezonunda bu parçayı 2020 versiyonuna güncellemek istiyorsa, bunu jeton kullanmadan yapması kabul edilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Kural üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından bazı takımlar, bu kuraldan faydalanabilecek iki takımın araçlarını geliştirebilecek önemli değişiklikler yapabileceğini fark ettiklerinde bu konuyu tekrar düşündüler. Çünkü diğer takımlar, sınırlı birkaç alanda sadece iki gelişim jetonu kullanabilecek.

Bu konu hakkındaki düşüncesi sorulduğunda Ferrari takım patronu Mattia Binotto, “Gelecek sene gözlemlememiz gereken tek konunun bu olduğunu düşünüyorum. Bunu hâlâ tartışıyoruz ve bazı takımların, tüm paketlerini 2019 versiyondan 2020 versiyonuna güncellemesinden tamamen memnun değiliz.”

“Bunun adil olmayacağını düşünüyorum, çünkü sezon boyunca iki jeton hakkı olması herkes için benzer. Bizim sadece iki jetonumuz var ve herkesin de aynı sınıra sahip olması gerek.” dedi.

Ancak Ferrari, Renault ve diğerlerinin, FIA’yı bu kuralı iptal etmeye ikna etme girişimleri başarısız oldu ve bu, FIA motor sporları genel sekreteri Peter Bayer tarafından takımlara gönderilen bir mektupla beraber doğrulandı.

Bayer, “Birkaç takımın 2021 teknik yönetmeliklerinin 22.8.5b maddesinin kaldırılmasını istediğini not ettik. Bu maddenin bu aşamada kaldırılması, bundan doğrudan etkilenen takımların planlamaları için adil olmaz.”

“Bazı takımların bu maddeyle ilgili endişelerini anlamakla beraber, 10 takım arasında oybirliği olmadıkça bu talebi destekleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

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