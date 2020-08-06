FIA, Racing Point kararını ilk antrenmandan önce açıklayabilir

Renault, Steiermark, Macaristan ve Britanya GP'lerinin ardından Racing Point'in fren kanallarını protesto etmiş ve takım tarafından kullanılan çözümün, Mercedes'ten alındığını iddia etmişti.

Kurallar gereği takımlar bu parçayı kendileri tasarlamak ve üretmek zorundalar.

Hakemler, bu protestoları kabul ettiler ve etraflıca görüşmek üzere bir duruşma gerçekleştirme kararı aldılar.

Dün itibariyle FIA, Mercedes, Racing Point ve Renault temsilcilerinin katıldığı bir duruşma gerçekleştirildi.

Bu önemli duruşma Silverstone'da yapılırken, toplamda 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıdan ilk Mercedes temsilcileri çıkarken, sonra Racing Point ve ardından da Renault temsilcileri çıktı.

Hakemlerin nihai kararı henüz bilinmiyor ancak iddialara göre resmi açıklama cuma günkü ilk antrenman seansından önce yapılacak.

Fakat davanın burada kapanması beklenmiyor. Çünkü Racing Point'in bu davayı kaybetmesi halinde karara itiraz etmesi bekleniyor.

Renault'nun da benzer şekilde davayı kaybetmesi halinde karara karşı çıkacağı tahmin ediliyor.