FIA, Q2 lastikleriyle start kuralını kaldırmayı planlıyor

Bu kural, ilk 10'a giren sürücülerin daha yumuşak lastiklerle yarışa başlayacağı için arkadan daha sert lastiklerle gelen sürücülerin mücadeleye dahil olabilmesi umuduyla getirilmişti.

Ancak ilk 3 takım, orta grup takımları karşısında o kadar büyük avantaja sahipler ki, çoğu yarışta sıralamaları orta lastiklerle geçip bu durumu avantajlarına çevirebiliyorlar. Daha büyük sorun yaşayan takımlar ise, yumuşak lastiklerle ikinci seansı geçip son seansa kalanlar oluyorlar.

Bu kural, takımlara gönderilen 2020 FIA Formula 1 Sportif Kurallar taslağından kaldırılmış durumda.

Ancak 30 Nisan tarihi geçtiği için, bu tarihten sonra kural değişikliği olabilmesi için tüm takımların onay vermesi gerekiyor. Şu ana kadar en az bir takım bu değişikliğe karşı olduğunu açıkladı.

2020 için planlanan bir diğer değişiklik ise, yarış hafta sonu boyunca yapılan start antrenmanı. FIA, startlarda pilotların daha fazla zorlanması için antrenmanlar ve sıralamalarda yapılan start antrenmanını kısıtlamayı hedefliyor.

FIA'nın istediği kuralda, pilotlara sadece birinci ve üçüncü antrenman seansında, seans bittikten sonra pite dönerken start antrenmanı yapmasına izin verilecek. Normalde pilotlar pit çıkışında start antrenmanı yapıyorlardı ancak yeni kurala göre bu yasaklanmış olacak. Pilotlar bu uygulamayı Monaco gibi dar pistlerde yapıyorlardı.