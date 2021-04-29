FIA, Portimao'daki pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Formula 1 sürücüleri, bu hafta sonu Portekiz Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Portimao'daki üç virajdan herhangi birinde pist sınırlarını aşarlarsa, tur zamanları otomatik olarak silinecek.

F1, ilk kez geçen yıl pandemi şartlarında Portimao'ya gitmiş ve ardından yarışın 2021 takviminde de yer alacağı açıklanmıştı.

Portimao pistinin düzeni, ekim ayından bu yana herhangi bir değişikliğe uğramadı ve sadece geçen yıla kıyasla 4. ve 5. virajlar arasına ikinci bir DRS bölgesi eklendi.

Öte yandan Formula 1'in Yarış Direktörü Michael Masi, bu hafta sonu pist sınırlarıyla ilgili durumu yakından takip edeceklerini ve sürücülerin belirlenen üç virajda pist limitlerini aşması halinde, tur zamanlarının silineceğini belirtti.

Herhangi bir pilot, herhangi bir antrenman veya sıralama turlarında dört tekerlekle beraber 1. veya 4. virajın çıkışındaki kırmızı - beyaz kerblerin dışına çıkarsa, tur zamanları silinecek.

Benzer durum 15. virajın çıkışında da geçerli olacak.

FIA, geçen yılki cuma antrenmanlarında tam 125 turu silmiş ve ardından kuralları gevşetme kararı almıştı.

Her zaman olduğu gibi pilotlar, yarış esnasında herhangi bir virajda üç kez pist limitlerini aşarsa, kendisine siyah-beyaz bayrak gösterilecek. Daha sonra ise olay hakemlere taşınacak.

AlphaTauri Yuki Tsunoda, tam da bundan ötürü Imola'da beş saniye cezası almıştı.