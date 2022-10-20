FIA: "Porsche'nin Formula 1'e giriş planı sona ermedi"

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Volkswagen Grubu, 2026 yılında iki markasını Formula 1'e sokma niyetindeydi ve Porsche başlangıçta Red Bull ile ortaklık kurmaya hazırlanıyordu.

Porsche'nin Avusturyalı ekiple yaptığı görüşmeler son noktaya gelse de, taraflar detaylarda anlaşamadı ve bundan ötürü anlaşma iptal edildi.

Red Bull, eğer Porsche hissedar olarak kendilerine katılırsa, bunun yıllardır en güçlü yönlerinden biri olan "bağımsızlıklarını" tehlikeye atabileceklerinden endişe etti.

Red Bull ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, Porsche'ye F1'e giriş için çok az seçenek bırakıyordu.

Hatta Porsche, yaptığı son açıklamada F1'e girme planlarının devam ettiğini doğrulasa da detay vermemişti.

Porsche F1 car render Photo by: Camille Debastiani

Geçtiğimiz haftalarda Alman basını, Porsche'nin F1'e girmekten vazgeçtiğini öne sürse de, şimdi Porsche'nin bazı takımlarla görüştüğü ortaya çıktı.

FIA, Çarşamba günü düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklama ile, Porsche'nin F1'e giriş planından vazgeçmediğini doğruladı.

Açıklamada, "Audi markası, Ağustos ayında Spa-Francorchamps'ta 2026 yılından itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'na güç ünitesi tedarikçisi olarak katılacağını duyurdu."

"Bu duyuru, tüm paydaşların bu yeni düzenlemeleri geliştirmek için ortaya koyduğu büyük çabanın kanıtıydı. Ayrıca Porsche'nin Formula 1 takımlarıyla görüşmelerini sürdürdüğünü de ekliyoruz." denildi.

FIA, bu takımların kimler olduğunu açıklamadı ancak en bariz adaylar Williams ve hatta F1'e girmeye çalışan Andretti olabilir.

Amerikan Andretti markası, uzun zamandır F1'e girmek istiyor ancak diğer takımların ticari kaygıları nedeniyle henüz bu planlarını somutlaştıramadılar. Bununla birlikte, Porsche gibi bir Otomobil Üreticisi'nin spora dahil edilmesi, Andretti'nin spor için faydalı olabileceği konusunda tüm paydaşları ikna edebilir.

Williams ise 2025'in sonuna kadar Mercedes'le çalışacak ancak o tarihten sonra farklı şeyler yapabilirler. Adları Renault ile anılsa da, Porsche ile kurulacak bir ortaklığa da büyük ilgi duyacaklar.