FIA, pit yolu olayının bir daha yaşanmaması için bazı 'adımlar' atacak

Alpine, geç bir güvenlik aracı veya bir kırmızı bayrağın Ocon'a pit avantajı sağlamasını umduğu için Fransız pilot starttaki sert lastikleriyle son tur kadar gitti.

Ancak Ocon'un damalı bayrak öncesinde yumuşak lastiklere geçmek için pite girmesi gerekiyordu.

Bu esnada Sergio Perez zafere ulaşmaya hazırlanırken, F1 personelleri podyum hazırlığına başlamıştı ve Ocon'un pit alanına girmesiyle bu durum büyük bir tehlike yarattı.

Bu nedenle FIA kapalı park temsilcilerini, olayı açıklamak üzere hakemlerin yanına çağırdı.

Yönetim organı, Formula 1 Yönetimi ve FIA'nın katkılarıyla yarış sonu pit alanı protokolünün derhal düzeltilmesi çağrısında bulundu.

FIA bülteninde şu ifadeler yer aldı: "Komiserler FIA temsilcilerini dinlemiş ve ilgili temsilcilerin kapalı park alanını kurmak için çalışmalara başladığını; ayrıca yarışın son turunda, pit yolu açıkken ve OCON'un [31 numaralı araç] son pit stopundan önce medya ve diğer personellerin pit şeridinin başlangıcında ve pit duvarında toplandığını tespit etmiştir."

"Temsilcilerin yarışın bitiminden hemen önce, kapalı park ve podyum seremonisi için olağan hazırlık sürecinde bu tür kişilerin pit alanına girmesine izin vermesinin alışılmadık bir durum olmadığı belirtildi."

Esteban Ocon

"Ancak bu olayda, son turda pite girmek zorunda kalan bir sürücünün olması o sırada pit şeridinde bulunanlar için çok tehlikeli bir durum yarattı."

"Bugün yaşananlar nedeniyle ciddi sonuçların ortaya çıkmamasının büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz."

"Güvenli ve düzenli bir etkinliğin sağlanmasına yönelik gerekliliklerin her şeyden önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu husus FIA ekibi tarafından da kabul edildi."

"FIA temsilcileriyle ilgili prosedür ve protokolleri detaylı bir şekilde gözden geçirildi ve bu durumun bir daha yaşanmaması için ilgili paydaşlarla (FOM, takımlar ve FIA dahil) bu prosedür ve protokolleri yeniden gözden geçirmek üzere derhal adım atmaları istendi."

"FIA temsilcileri yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler ve bunu bir sonraki etkinlik için zamanında yapacakları konusunda bize güvence verdiler."

Benzer bir senaryo 2022 Avustralya Grand Prix'sinin sonunda Williams pilotu Alex Albon geç pit stop yaptığında da yaşanmıştı.

Ancak o zaman herhangi bir FIA duruşması ya da müteakip işlem yapılmamıştı.