Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

FIA, pit yolu kuyruklarında sırayı bozanlar için yeni kurallar uygulayacak

Formula 1 yarış direktörü Niels Wittich, sıralama turlarında pit yolundaki dizilimi bozabileceklerle ilgili sorunları önlemek amacıyla bazı yeni pit yolu "görgü kurallarını" uygulamaya koydu.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, out of the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sıralama turlarında süregelen, sürücülerin pistte yavaşlamak yerine pit yolundan çıkarken arada boşluk bırakmaları gerektiği politikasının bir parçası olarak, bu kuyrukta araya girenler sorun oluşturuyorlar.

Pilotlar araç kuyruğunun en arkasında kalmak istemezler çünkü bu, turlarını tamamlayamama riskini doğurur. Bu nedenle pozisyon almak için çılgınca bir itiş kakış yaşanabiliyor.

Monaco'nun sezonun en kısa pisti olması ve trafikten kaçınmanın tur zamanı elde etme konusunda büyük bir avantaj sağlaması nedeniyle, Cumartesi günü bu durumun özellikle gergin olması bekleniyor.

Wittich, sorunlardan kaçınmak amacıyla, araçların sıralanma düzeni konusunda daha fazla netlik sağlayacak bazı yeni kurallar getirdi.

Pit şeridinin sonunda bir araç kuyruğu varsa, kurallar sürücülerin hızlı şeride geldikleri sırayla ayrılmaları gerektiği konusunda açık.

Ancak bu durum geçmişte oldukça sıkıntılı olmuş, pitin sonundaki araçlar bazen tren geçene kadar beklemek zorunda kalmamak için içeri girmeye çalışmışlardı.

Bu hafta sonu için Wittich, bir sürücünün ancak ön tekerleği düz sarı çizgiyi geçtiğinde hızlı şeritte olma iddiasında bulunabileceğini söyledi.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, all leave the pit lane

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, hepsi pit yolundan ayrılıyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Monako GP için revize edilen etkinlik notlarında Wittich şunları söyledi: "Bir lastik, hızlı şeridi iç şeritten ayıran düz [sarı] çizgiyi geçtiğinde bir aracın "hızlı şeritte" olduğu kabul edilecektir. Bu bağlamda geçiş, bir lastiğin tamamının hızlı şeridi iç şeritten ayıran çizginin garajlara göre uzak tarafının ötesinde olması gerektiği anlamına gelir."

Ardından, sürücülerin diğer sürücüleri engellemeden mümkün olan en kısa sürede hızlı şeride geçmeleri gerektiği yönündeki normal şartın ötesinde, sürücülerin bir boşluk açıldığında bunu bulma hakkına sahip olduklarını da söyledi.

Wittich sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla, bir serbest antrenman seansının, sıralama seansının veya sprint sıralama seansının başlamasından veya yeniden başlamasından sonra, hızlı şeritteki araç kuyruğunda bir sürücünün hızlı şeride güvenli bir şekilde ve halihazırda hızlı şeritte bulunan araçları gereksiz yere engellemeden karışabileceği uygun bir boşluk varsa, bunu yapmakta özgürdürler."

Yeni kurallar, sürücülerin bir çarpışmadan kaçınmak için rakiplerinin kendilerine izin vermesini ummak yerine, ön tekerleklerinin tamamını çizgiden geçirebilecekleri bir boşluk olduğuna ikna olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı
Sonraki haber 2024 Monako GP: 2. antrenmanda Leclerc lider, Hamilton 2.!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor

F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor

Formula 1
F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor
Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak

Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak

Formula 1
Monako GP
Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

F1 Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

F1 Formula 1
Monako GP
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

F1 Formula 1
Monako GP
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye