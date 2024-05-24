FIA, pit yolu kuyruklarında sırayı bozanlar için yeni kurallar uygulayacak

Sıralama turlarında süregelen, sürücülerin pistte yavaşlamak yerine pit yolundan çıkarken arada boşluk bırakmaları gerektiği politikasının bir parçası olarak, bu kuyrukta araya girenler sorun oluşturuyorlar.

Pilotlar araç kuyruğunun en arkasında kalmak istemezler çünkü bu, turlarını tamamlayamama riskini doğurur. Bu nedenle pozisyon almak için çılgınca bir itiş kakış yaşanabiliyor.

Monaco'nun sezonun en kısa pisti olması ve trafikten kaçınmanın tur zamanı elde etme konusunda büyük bir avantaj sağlaması nedeniyle, Cumartesi günü bu durumun özellikle gergin olması bekleniyor.

Wittich, sorunlardan kaçınmak amacıyla, araçların sıralanma düzeni konusunda daha fazla netlik sağlayacak bazı yeni kurallar getirdi.

Pit şeridinin sonunda bir araç kuyruğu varsa, kurallar sürücülerin hızlı şeride geldikleri sırayla ayrılmaları gerektiği konusunda açık.

Ancak bu durum geçmişte oldukça sıkıntılı olmuş, pitin sonundaki araçlar bazen tren geçene kadar beklemek zorunda kalmamak için içeri girmeye çalışmışlardı.

Bu hafta sonu için Wittich, bir sürücünün ancak ön tekerleği düz sarı çizgiyi geçtiğinde hızlı şeritte olma iddiasında bulunabileceğini söyledi.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, hepsi pit yolundan ayrılıyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Monako GP için revize edilen etkinlik notlarında Wittich şunları söyledi: "Bir lastik, hızlı şeridi iç şeritten ayıran düz [sarı] çizgiyi geçtiğinde bir aracın "hızlı şeritte" olduğu kabul edilecektir. Bu bağlamda geçiş, bir lastiğin tamamının hızlı şeridi iç şeritten ayıran çizginin garajlara göre uzak tarafının ötesinde olması gerektiği anlamına gelir."

Ardından, sürücülerin diğer sürücüleri engellemeden mümkün olan en kısa sürede hızlı şeride geçmeleri gerektiği yönündeki normal şartın ötesinde, sürücülerin bir boşluk açıldığında bunu bulma hakkına sahip olduklarını da söyledi.

Wittich sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla, bir serbest antrenman seansının, sıralama seansının veya sprint sıralama seansının başlamasından veya yeniden başlamasından sonra, hızlı şeritteki araç kuyruğunda bir sürücünün hızlı şeride güvenli bir şekilde ve halihazırda hızlı şeritte bulunan araçları gereksiz yere engellemeden karışabileceği uygun bir boşluk varsa, bunu yapmakta özgürdürler."

Yeni kurallar, sürücülerin bir çarpışmadan kaçınmak için rakiplerinin kendilerine izin vermesini ummak yerine, ön tekerleklerinin tamamını çizgiden geçirebilecekleri bir boşluk olduğuna ikna olmaları gerektiği anlamına geliyor.