FIA, pit stop kısıtlamasını Belçika GP'ye kadar erteledi

Bu erteleme, FIA'nın konu hakkında yayınladığı teknik direktifte yaptığı güncelleme ile gerçekleşti. Bu erteleme sayesinde takımlar, pit stoplarda gerekli değişiklikleri yapmak için daha fazla zamana sahip olacaklar. Yasaklama normalde 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Macaristan GP hafta sonunda gelecekti ancak bu erteleme ile araya yaz tatili girecek ve takımların hazırlık için bir ay daha zamanı olacak.

Teknik direktifin yeni versiyonunda, orijinal teknik direktifteki pit stop dizisinin farklı yönleri için belirtilen ve insan tepki sürelerine dayanan minimum zaman gereksinimlerinin bazıları ortadan kaldırılıyor.

Ancak yine zamanla ilgili bazı düzenlemeler korunacak. FIA'nın bu engellemedeki ana amacı, pit stopları hızlandırmak için kullanılan otomatik sinyal gibi bazı çözümleri engellemek.

Takımlar, pit stoplarda her bijon tabancası kullanan mekanikerin manuel bir şekilde işlemi tamamladığını gösteren düğmeye bastığını kanıtlamak zorunda.

Son değişiklik takımlarla, özellikle de son sezonlarda sürekli olarak en hızlı pit stopları gerçekleştiren Red Bull'la yapılan görüşmelerin ardından düzenlendi.

Mercedes badge on pit lane equipment Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, "Teknik direktifte güncelleme oldu. FIA, başlangıçta takımlara gönderdiği teknik direktifin ardından gelen geri bildirime dayanarak bizim için mantıklı olan bu düzenlemeleri yaptı."

"Bu teknik direktifin ana amacı, pit stopların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve olabilecek kötü şeyleri durdurmaktı. İkinci olarak ise kuralların uygulanması açısından da eşit şartlarda olmamızı sağlamaktı, bu yüzden bundan memnunuz."

"Gelecek sene daha fazla yapılmasının yolu açık." dedi.

Gönderilen ilk teknik direktifin ardından Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, pit stopların gereğinden fazla kurallara tabii olduğunu söylemişti.

Horner, "Bu konudaki sorumluluğun 4 tekerleğin birden güvenli bir şekilde takılmasını sağlamak olduğunu hatırlamalıyız. Bu olmuyorsa, bunun cezası aracı durdurmak ve o esnada yarışa veda etmesini sağlamaktır."

"Yani tekerlekleri doğru bir şekilde takmamanın sonucu acımasızca. Ancak yanlış gecikmeler vb. şeyler getirmek... Bir grup insanın 4 tekerleği 2 sn altında değiştirip değiştiremeyeceği heyecan verici bir unsur olmuştu."

"Biz bunu kırdığımız rekorlarla kanıtladık. Şimdi bu etkisiz hale getirilecek ve bu heyecan ortadan kaldırılacak." demişti.