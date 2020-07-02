FIA, pist limitlerini aşmamaları konusunda pilotları uyardı

COVID-19 salgını nedeniyle fabrikalar belirli bir süre kapatıldı ve şimdi takımlar arka arkaya üç yarışa gitmek zorunda kalacaklar. Bu nedenle bazı takımlar, Avusturya GP'den önce yedek parça konusunda endişelilerdi.

Son yıllarda Red Bull Ring'in agresif sosis kerbleri, takımları olumsuz etkiledi ve aracın ön kanadına ya da tabanına hasar verdi. Bunun üzerine takımlar, maliyetleri azaltmak ve yedek parça sıkıntısı çekmemek için bu sosis kerblerin kaldırılmasını istedi.

FIA yarış direktörü Michael Masi, bu hafta sonu için hem dokuzuncu hem de onuncu virajlardaki sosis kerblerin kaldırıldığını doğruladı. Şimdi o bölgede zaman kazanılıp kazanılmadığını görmek için sensörler yer alacak.

Dört tekerleğin tamamı hem 9. virajda hem de 10. virajda kırmızı ve beyaz kerblerin ötesine geçerse, sürücüler pistten çıkmış sayılacak.

Antrenmanda bu şekilde elde edilen herhangi bir tur derecesi silinecek. Yarışta ise sürücüye siyah/beyaz bayrak gösterilmeden önce üç hak tanınacak. Daha sonra sonra herhangi bir ihlal hakemlere bildirilecek.

Sürücülerin pistten çıktıkları zaman güvenli ve avantaj elde etmeden piste geri dönmesi gerekiyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu hafta sonu da pistte üç DRS bölgesi bulunacak.

Alakalı video