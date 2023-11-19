Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

FIA, pilotların ekstra start antrenmanı yapmasına izin verdi

FIA Formula 1 yarış direktörü Niels Wittich, sürücüler grid yolunda ilerlerken Las Vegas pit çıkışında start antrenmanı yapılmasına izin vererek takımların bir endişesini giderdi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Wittich orijinal etkinlik notlarında hafta sonu boyunca pit çıkışında start verilmesine izin verilmeyeceğini açıkça belirtmişti.

Bu tür bir uzlaşmayla karşılaşan diğer yarışlarda olduğu gibi, sadece antrenman seanslarının sonunda gridde yer almalarına izin verildi.

Ancak, hem 1. hem de 3. antrenman seansları kırmızı bayraklar nedeniyle durduruldu, bu da takımların startları deneyebilecekleri tek zamanın 2. antrenmanda sabah 4'teki bitişinden sonra, çok serin koşullarda ve şimdikinden daha az lastikli bir pistte olduğu anlamına geliyordu.

Bu da takımlara sahip olmayı bekledikleri verilerin yalnızca üçte birini bıraktı ve potansiyel güvenlik riskleri içeren bazı kötü kalkışlar olasılığını ortaya çıkardı.

Bunu göz önünde bulunduran Wittich, Cumartesi akşamı sürücülere son keşif turlarını atarken pit çıkışında start antrenmanı yapmalarına izin veren yeni notlar yayınladı.

Start yapmak istemezlerse ve önlerinde bir araç durursa, genellikle izin verilmeyen pit çıkışı beyaz çizgisini (aslında bu yarış için pembe) geçmelerine de izin verildi.

Wittich, notlarına "Pit çıkışının yarış için açık olduğu süre boyunca, start antrenmanları pit çıkış yolunun bitiminden sonra ancak SC2 çizgisinden önce gerçekleştirilebilir. Bu süre zarfında, start antrenmanı yapmak için duran bir aracı geçen herhangi bir sürücü beyaz çizgiyi geçebilir." şeklinde ekleme yaptı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber F1 Dünya Şampiyonu Villeneuve, Las Vegas padoğunda evlendi!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Formula 1
Las Vegas GP

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Hukuk bürosu, Las Vegas GP seyirci ihraçları hakkında yasal işlem başlattı!

Hukuk bürosu, Las Vegas GP seyirci ihraçları hakkında yasal işlem başlattı!

Formula 1
Las Vegas GP

Hukuk bürosu, Las Vegas GP seyirci ihraçları hakkında yasal işlem başlattı! Hukuk bürosu, Las Vegas GP seyirci ihraçları hakkında yasal işlem başlattı!

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık" Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım" Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm" Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol