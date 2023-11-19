FIA, pilotların ekstra start antrenmanı yapmasına izin verdi

Wittich orijinal etkinlik notlarında hafta sonu boyunca pit çıkışında start verilmesine izin verilmeyeceğini açıkça belirtmişti.

Bu tür bir uzlaşmayla karşılaşan diğer yarışlarda olduğu gibi, sadece antrenman seanslarının sonunda gridde yer almalarına izin verildi.

Ancak, hem 1. hem de 3. antrenman seansları kırmızı bayraklar nedeniyle durduruldu, bu da takımların startları deneyebilecekleri tek zamanın 2. antrenmanda sabah 4'teki bitişinden sonra, çok serin koşullarda ve şimdikinden daha az lastikli bir pistte olduğu anlamına geliyordu.

Bu da takımlara sahip olmayı bekledikleri verilerin yalnızca üçte birini bıraktı ve potansiyel güvenlik riskleri içeren bazı kötü kalkışlar olasılığını ortaya çıkardı.

Bunu göz önünde bulunduran Wittich, Cumartesi akşamı sürücülere son keşif turlarını atarken pit çıkışında start antrenmanı yapmalarına izin veren yeni notlar yayınladı.

Start yapmak istemezlerse ve önlerinde bir araç durursa, genellikle izin verilmeyen pit çıkışı beyaz çizgisini (aslında bu yarış için pembe) geçmelerine de izin verildi.

Wittich, notlarına "Pit çıkışının yarış için açık olduğu süre boyunca, start antrenmanları pit çıkış yolunun bitiminden sonra ancak SC2 çizgisinden önce gerçekleştirilebilir. Bu süre zarfında, start antrenmanı yapmak için duran bir aracı geçen herhangi bir sürücü beyaz çizgiyi geçebilir." şeklinde ekleme yaptı.