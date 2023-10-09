FIA, pilotları zorlayan Katar GP'nin ardından harekete geçecek

Pazar günü Losail'deki yarışın aşırı sıcağı ve dümdüz doğası, sürücüleri "cehennem" ve "işkence" olarak tanımladıkları kariyerlerinin en büyük zorluklarından biriyle karşı karşıya bıraktı.

Logan Sargeant sıcak çarpması nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı, Esteban Ocon kaskının içinde kötüydü, Lance Stroll birkaç kez bayıldığını söyledi ve diğer yarışçılar sağlık merkezine gitmeleri gerekmeden önce damalı bayrağa ulaşmak için mücadele etti.

Lando Norris, güvenli olmadığını düşündüğünü açıkça belirttiği etkinliğin tam sınırda olduğunu söyledi.

Norris, "İçinde bulunulması asla hoş bir durum değil, bazı insanlar kendilerini sağlık merkezinde buluyor ya da bayılıyor ve bunun gibi şeyler. Yani, oldukça tehlikeli bir durum."

"Ancak bu, sürücülerin daha fazla eğitim alması ya da başka bir şey yapması gerektiği anlamına gelmiyor. Çok fiziksel bir yarışta aşırı derecede ısınan kapalı bir arabadayız. Ve bu sinir bozucu."

"Sanırım televizyonda hiç de fiziksel görünmüyor, ancak yarışa veda eden ya da bu kadar kötü durumda olan insanlar olduğu düşünüldüğünde, yaptığımız hızlar cidden çok fazlaydı. Bu çok tehlikeli." dedi.

Yaşananlar karşısında motor sporlarının yönetim organı (FIA), Katar GP'sini çevreleyen koşullara ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatma sözü verdi ve sürücülerin bu koşullarda yarışmasının beklenmemesi gerektiğini açıkça belirtti.

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Williams F1

Pazartesi gecesi yayınlanan bir açıklamada şöyle denildi: "FIA, 2023 FIA Formula 1 Katar Grand Prix'si sırasındaki aşırı sıcaklık ve nemin sürücülerin sağlığı üzerinde etkili olduğunu endişeyle not etmektedir."

"Elit sporcular olmalarına rağmen, sağlıklarını veya güvenliklerini tehlikeye atabilecek koşullar altında yarışmaları beklenmemelidir."

"Araçların güvenli bir şekilde kullanılması her zaman yarışmacıların sorumluluğundadır, ancak pist altyapısı ve araç güvenliği gereklilikleri gibi güvenlikle ilgili diğer konularda olduğu gibi, FIA yarışmaların düzenlendiği kabul edilebilir parametreleri belirlemek ve iletmek için tüm makul önlemleri alacaktır."

Önümüzdeki yıl Katar'a dönüş, koşulların daha serin olduğu Kasım ayı sonlarında olacak olsa da, FIA, ileriye dönük kılavuzlar yayınlayabilmek için oyundaki faktörleri daha iyi anlamak için daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: "FIA, gelecekteki aşırı hava koşulları durumları için tavsiyelerde bulunmak üzere Katar'daki durumla ilgili bir analiz başlattı."

"Katar Grand Prix'sinin gelecek yıl daha düşük sıcaklıkların beklendiği yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak olmasına rağmen, FIA bu senaryonun tekrarlanmasını önlemek için şimdiden harekete geçmeyi tercih etmektedir."

Oscar Piastri, McLaren, 2. pozisyon, Parc Ferme'de dinleniyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Paris'te yapılacak olan tıbbi komisyon toplantısında bir dizi önlem görüşülecek. Önlemler arasında yarışmacılar için rehberlik, kokpitte daha verimli hava akışı için modifikasyon araştırmaları ve diğerlerinin yanı sıra kabul edilebilir iklim koşullarına uyum sağlamak için takvimde değişiklik önerileri yer alabilir."

FIA, sıcakla başa çıkmanın yaygın olduğu çöl rallilerinden F1 ve diğer tek koltuklu kategorilere uygulanabilecek herhangi bir ders olup olmadığına bakılacağını da sözlerine ekledi.

"Aşırı iklimlerdeki kros yarışları gibi diğer serilerden elde edilen araştırmalar, pist yarışlarına potansiyel uygulamalar için incelenecek."

"FIA'nın, FIA Başkanı'nın liderliğinde teknik, güvenlik ve tıbbi departmanlar arasında daha yakın işbirliğine yönelik taahhüdü bu süreci kolaylaştıracaktır."