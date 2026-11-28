Formula 1 Katar GP
FIA, pilotlardan tartışmalı kararları Kahoot üzerinden değerlendirmelerini istedi
FIA'nın Katar'da düzenlediği yıllık pilotlar toplantısında bu kez farklı bir yöntem kullanıldı. Pilotlar, sezonun öne çıkan olaylarını ve bu olaylarda verilmesi gereken cezaları Kahoot üzerinden oyladı. Amaç, daha samimi bir ortam oluşturarak pilotların hakem kararlarına ilişkin gerçek düşüncelerini ortaya çıkarmaktı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 08:09
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Drivers in Lego Minicars
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
FIA'nın Formula 1 pilotlarıyla gerçekleştirdiği yıllık toplantıda, sezon boyunca yaşanan tartışmalı olaylar ve bu olaylara verilen cezalar masaya yatırıldı. Ancak bu kez değerlendirme süreci alışılmışın dışında bir yöntemle yürütüldü: Pilotlar, interaktif bilgi yarışması platformu Kahoot üzerinden çeşitli olayları değerlendirdi.
Katar'da düzenlenen toplantıya griddeki pilotların büyük bölümü katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle Fernando Alonso toplantıda yer almazken, Lance Stroll de organizasyona katılmadı. Genellikle bu tür toplantılara katılma konusunda daha mesafeli olan Lewis Hamilton ise bu kez toplantıda hazır bulundu.
Toplantının ana gündem maddelerinden biri, sezonun en çok konuşulan olayları ve bu olaylarda uygulanan yaptırımlardı. Bunlardan biri de Charles Leclerc'in Meksika Grand Prix'sinde 4. virajda yaşadığı olaydı. The Race'in yayımladığı görüntüye göre pilotlardan bu pozisyonu Kahoot üzerinden değerlendirmeleri istendi.
Race start
Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images
Pilotlar, cep telefonları aracılığıyla her olay için uygulanması gerektiğini düşündükleri cezayı oyladı. Her olayda dört seçenek sunuldu. Bunların çoğunda üç farklı zaman cezası ve herhangi bir ceza verilmemesi seçeneği yer aldı.
FIA'nın Kahoot kullanmasındaki temel amaç, toplantıya daha rahat ve samimi bir atmosfer kazandırmaktı. Böylece pilotların görüşlerini daha özgür şekilde ifade etmeleri ve kendi aralarındaki fikir ayrılıklarının yanı sıra hakemlerle yaşadıkları görüş ayrılıklarının da daha net ortaya çıkması hedeflendi.
The Race'in aktardığına göre bazı olaylarda pilotlar arasında geniş ölçüde fikir birliği sağlanırken, bazı pozisyonlar farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Genel tablo ise önceki toplantılara kıyasla pilotlar arasında daha fazla ortak nokta bulunduğuna işaret etti.
Gelecek sezon için henüz kesin bir karar alınmadı ancak toplantıda üzerinde durulan önerilerden biri, pist dışına çıkarak bir veya daha fazla pozisyon kazanan pilotların bu pozisyonları pist üzerinde geri vermesini zorunlu kılmak oldu.
Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi halinde pilotların kazandıkları pozisyonları geri vermek için pist üzerinde harekete geçmeleri gerekecek; bunun yerine zaman cezası uygulanması tercih edilmeyecek.
Toplantıda ele alınan konuların gelecek sezonun kurallarına nasıl yansıyacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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- Motorsport.com Ekibi
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