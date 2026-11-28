Formula 1 Katar GP

FIA, pilotlardan tartışmalı kararları Kahoot üzerinden değerlendirmelerini istedi

FIA'nın Katar'da düzenlediği yıllık pilotlar toplantısında bu kez farklı bir yöntem kullanıldı. Pilotlar, sezonun öne çıkan olaylarını ve bu olaylarda verilmesi gereken cezaları Kahoot üzerinden oyladı. Amaç, daha samimi bir ortam oluşturarak pilotların hakem kararlarına ilişkin gerçek düşüncelerini ortaya çıkarmaktı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 08:09

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Drivers in Lego Minicars

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

FIA'nın Formula 1 pilotlarıyla gerçekleştirdiği yıllık toplantıda, sezon boyunca yaşanan tartışmalı olaylar ve bu olaylara verilen cezalar masaya yatırıldı. Ancak bu kez değerlendirme süreci alışılmışın dışında bir yöntemle yürütüldü: Pilotlar, interaktif bilgi yarışması platformu Kahoot üzerinden çeşitli olayları değerlendirdi.

Katar'da düzenlenen toplantıya griddeki pilotların büyük bölümü katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle Fernando Alonso toplantıda yer almazken, Lance Stroll de organizasyona katılmadı. Genellikle bu tür toplantılara katılma konusunda daha mesafeli olan Lewis Hamilton ise bu kez toplantıda hazır bulundu.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, sezonun en çok konuşulan olayları ve bu olaylarda uygulanan yaptırımlardı. Bunlardan biri de Charles Leclerc'in Meksika Grand Prix'sinde 4. virajda yaşadığı olaydı. The Race'in yayımladığı görüntüye göre pilotlardan bu pozisyonu Kahoot üzerinden değerlendirmeleri istendi.

Race start

Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images

Pilotlar, cep telefonları aracılığıyla her olay için uygulanması gerektiğini düşündükleri cezayı oyladı. Her olayda dört seçenek sunuldu. Bunların çoğunda üç farklı zaman cezası ve herhangi bir ceza verilmemesi seçeneği yer aldı.

FIA'nın Kahoot kullanmasındaki temel amaç, toplantıya daha rahat ve samimi bir atmosfer kazandırmaktı. Böylece pilotların görüşlerini daha özgür şekilde ifade etmeleri ve kendi aralarındaki fikir ayrılıklarının yanı sıra hakemlerle yaşadıkları görüş ayrılıklarının da daha net ortaya çıkması hedeflendi.

The Race'in aktardığına göre bazı olaylarda pilotlar arasında geniş ölçüde fikir birliği sağlanırken, bazı pozisyonlar farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Genel tablo ise önceki toplantılara kıyasla pilotlar arasında daha fazla ortak nokta bulunduğuna işaret etti.

Gelecek sezon için henüz kesin bir karar alınmadı ancak toplantıda üzerinde durulan önerilerden biri, pist dışına çıkarak bir veya daha fazla pozisyon kazanan pilotların bu pozisyonları pist üzerinde geri vermesini zorunlu kılmak oldu.

Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi halinde pilotların kazandıkları pozisyonları geri vermek için pist üzerinde harekete geçmeleri gerekecek; bunun yerine zaman cezası uygulanması tercih edilmeyecek.

Toplantıda ele alınan konuların gelecek sezonun kurallarına nasıl yansıyacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Russell: "İyiyiz ama McLaren ve Red Bull da çok güçlü olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Russell: "İyiyiz ama McLaren ve Red Bull da çok güçlü olacak"



Formula 1



Formula 1 18 dk



Russell: "İyiyiz ama McLaren ve Red Bull da çok güçlü olacak"





Hamilton: "Güne iyi başladık ama ikinci seans sorunlu geçti"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



31 dk



Hamilton: "Güne iyi başladık ama ikinci seans sorunlu geçti"





Takımlar, acil durum halinde pistten tahliye planını aldı



Formula 1



Formula 1



Katar GP



18 s



Takımlar, acil durum halinde pistten tahliye planını aldı

Son Haberler





FIA, pilotlardan tartışmalı kararları Kahoot üzerinden değerlendirmelerini istedi



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



12 dk



FIA, pilotlardan tartışmalı kararları Kahoot üzerinden değerlendirmelerini istedi





Russell: "İyiyiz ama McLaren ve Red Bull da çok güçlü olacak"



Formula 1



F1 Formula 1 18 dk



Russell: "İyiyiz ama McLaren ve Red Bull da çok güçlü olacak"





Hamilton: "Güne iyi başladık ama ikinci seans sorunlu geçti"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



31 dk



Hamilton: "Güne iyi başladık ama ikinci seans sorunlu geçti"





Audi'nin itirazı reddedildi, Tsunoda'nın Monza'daki sonucu kesinleşti



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



Audi'nin itirazı reddedildi, Tsunoda'nın Monza'daki sonucu kesinleşti

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol