FIA, pilotlar ve takımlardan gelen şikayetler üzerine 3 virajda pist limitlerini değiştirdi

Ana yarışta 51 adet turun silindiği Katar hafta sonunun ardından, üst üste ikinci hafta sonunda, pist limitleri yine pilotların ve takımların en büyük gündem maddesi olmaya devam ediyor.

COTA'da Cuma günü gerçekleştirilen, hafta sonunun tek antrenman seansı olan ve pilotların rekabetçi bir seans olmadığı için %100 zorlamadığı 1. antrenman seansında 76 tur silindi.

Antrenmanın ardından gerçekleştirilen ve rekabetçi bir seans olan sıralama turlarında da turlar silinmeye devam etti.

Silinen turlar arasından en göze çarpanı ise elbette Max Verstappen'in Q3'teki en hızlı turuydu.

Verstappen'in Q3'teki son turu, 19. virajda pist limitlerinin ihlal ettiği gerekçesiyle silinmişti. Red Bull pilotu, silinen bu turunda Charles Leclerc'i 0.005 saniye farkla geçmişti ama bahsettiğimiz gibi 19. virajdaki ihlal nedeniyle turu silindi ve Hollandalı pilot gridde 6. sıraya geriledi. Leclerc ise pole'ü geri aldı.

Pole'ü almaya yetecek bir turun pist limitleri nedeniyle silinmesi, pist limitleri konusunu Cuma gecesi gerçekleştirilen pilotlar toplantısında en önemli gündem maddelerinden biri yaptı.

Bunun sonucu olarak da FIA, tıpkı Katar'da yaptığı gibi bazı virajlarda pist limitlerini yeniden belirledi ve COTA'da 3. virajdaki limitleri değiştirildi.

Yapılan açıklamada, "Dün takımlar ve sürücülerle yaptığımız görüşmelerin ardından 9, 12 ve 19. virajlardaki beyaz çizgiyi genişlettik. Bu, sürücülere bu virajlarda biraz daha fazla marj sağlamak için yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60

Daha kalın boyalı beyaz çizgiler, artık viraj çıkışında yer alan bördürlerin ilk kısmına kadar uzanıyor.

Teorik olarak, pist limitleri kuralı kesin bir sınırlama getirir. Bu yüzden FIA, takımlardan gelen baskılara boyun eğip parametreleri değiştirerek kendisini eleştirilere açık hâle getiriyor.

Yeni boyanan beyaz çizgiler, ciddi ihlaller yapan pilotları yakalamaya devam ederken, tekrarlanan pist limitleri ihlallerinin daha fazla tartışma yaratmasını önlemek için pragmatik bir kısa vadeli çözüm olarak görülüyor.

Ayrıca, Cenevre'deki Uzaktan Operasyon Merkezini destekleyen veri sistemi, FIA'nın daha marjinal vakalara daha hızlı yanıt vermesini sağlamak için sezon boyunca geliştiriliyor.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yeni pist limitleri ilk kez bugünkü Sprint Shootout seansında uygulandı ve sadece Alpine pilotu Pierre Gasly Q1'de pistten taştığı gerekçesiyle incelenmişti.

Bugünkü Sprint Shootout'ı ilk sırada tamamlayan Verstappen, dün pist limitleri nedeniyle pole'ü kaybetmesinin ardından şunları söylemişti: "İlk virajda hata yaptım ve sonuç olarak turun tamamında zorlamam gerekti.

"19. virajdan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım, aslında orada önden kayma olmadı, sadece çok zorladım ve pist limitlerini yanlış değerlendirdim."

"Yine de limitleri zorladığınızda, o sınırı aşıp aşmama konusunda hep ince bir çizgi olur. Bu açıdan talihsiz bir durumdu fakat Pazar gününü biraz daha eğlenceli hale getirebilir."