FIA, Piastri'nin ceza almama sebebini açıkladı

Oscar Piastri, Red Bull Ring'de Miami Grand Prix'sinden bu yana en iyi sonucunu elde ederek yarışı dördüncü sırada tamamladı. Ancak yarışın ardından kısa süre içinde FIA komiserlerinin incelemesine alındı.

Piastri, Uluslararası Spor Kodu’nun 12.2.1.i maddesini ihlâl etmiş olabileceği ve Yarış Direktörü'nün notlarına uymadığı, ayrıca keşif turlarında gereksiz derecede yavaş sürdüğü iddiasıyla değerlendirildi. Ayrıca güvenlik aracı çizgileri arasındaki maksimum delta süreyi aşmış olabileceği de incelendi.

Komiserler, Avustralyalı pilotun McLaren temsilcisiyle birlikte dinlenmesinin ve video, zamanlama ile araç içi görüntülerin incelenmesinin ardından herhangi bir ihlâl olmadığına karar verdi.

Komiserler karar metninde şu ifadeleri kullandı: “Komiserler, 81 numaralı araç sürücüsü (Piastri), takım temsilcisi ve video ile araç içi zamanlama verilerini inceledi.”

"Video görüntülerinin incelenmesi sonucunda aracın belirlenen delta sürenin tamamen içinde kaldığı tespit edildi."

"Bu nedenle komiserler herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir."

Piastri, yarışın sonunda lider George Russell’ın 20 saniye gerisinde dördüncü sırada finiş gördü.