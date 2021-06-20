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Formula 1 / Fransa GP Haberler

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

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Çeviren:
Can Çarpıcı

FIA, Sergio Perez'in Valtteri Bottas'ı geçmesinin ardından pistten taşmasına rağmen Meksikalı pilotun neden ceza almadığını açıkladı.

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

Daha uzun bir ilk bölüm atan Perez, yarışın sonlarına doğru yeni lastikleriyle Bottas'ı yakalamaya başladı ve 49. tura geldiğimizde arka düzlükte Bottas'ı arkasında bıraktı.

Düzlüğün sonunda pistin en hızlı virajlarından olan 10. virajda, Perez beyaz çizginin dışarısına taştı.

Hakemler, bu olayı soruşturma altına almıştı ancak yarışın ardından Perez'e herhangi bir ceza çıkmadı.

Olay hakkındaki kararı açıklayan notlarda, Perez'in geçişi pistten taşmadan önce tamamladığı ve Perez'in pistten taşarak bir sonraki virajda zaman kaybettiği belirtildi ve bundan dolayı Meksikalı pilotun herhangi bir "kalıcı avantaj" sağlamadığı da eklendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hakemler, Perez'in 10. virajda pistten taşmadan önce geçişi tamamıyla tamamladığına karar verdi. Bu da bu olayı sadece bir 'pist limitleri' sorununa çevirdi."

"Hakemler, Perez'in pistten taşmasıyla bir sonraki viraj için yeteri kadar momentum kaybettiğine ve bu yüzden 'kalıcı bir avantaj' sağlamadığına karar verdi."

Sergio Perez chasing Valtteri Bottas

Sergio Perez chasing Valtteri Bottas

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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