FIA, Perez’in neden inceleme altına alınmadığını açıkladı

Yarışın 34. turunda ikili, son virajlara yan yana girdi ve Perez, pit girişine doğru taşmak durumunda kalarak, pit girişindeki dubanın etrafından dolaştı.

Meksikalı sürücü, ilk viraja gelinirken yerini korudu ve Hamilton’ın önünde kalmayı başardı.

Bazı kesimler, pist dışına taşıp yerini koruduğu için Perez’in ceza alabileceğini belirttiler.

Ancak olayı izleyen Masi, herhangi bir pit stop olayı olmadığı için incelemeye gerek duymadı.

Masi, “Buna kesinlikle baktım. Ancak kurallarımızdaki notlarda, pit yoluna girmeye kararlıysanız, dubanın solunda kalmanızın yeterli olduğu yazıyor.”

“Yani bu konuda bir sıkıntı yok. İkisi arasında iyi ve sıkı bir mücadele yaşandı. Ne Mercedes ne de Red Bull bununla ilgili bir beyanda bulundu. İyi ve sıkı bir savaştı.” dedi.

Her iki sürücü de bu olay anında bir yorumda bulunmamıştı. Sadece bir sonraki turda Perez, rakibinin kendisini dışarı ittiğini belirtmişti. Takım da kendisine, çok iyi savunma yaptığını söylemişti.

Masi, takımların bu konuda kendisine telsizden herhangi bir şey söylemediğini belirtti.

Masi, “Red Bull bana bir şey söylemedi. Her sürücünün telsizini dinlemiyoruz. Ve genel olarak takımlar, incelenmesini istedikleri bir şey olduğunda, hemen telsizlerini açıyorlar!”

Yarış sonrasında Perez, pistten dışarı itildiği konusunda herhangi bir şikayette bulunmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images