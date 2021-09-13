FIA, Perez’in cezası konusunda Red Bull’u uyarmış

Red Bull pilotu Sergio Perez, Monza'da gerçekleştirilen yarışta Carlos Sainz'ı geçmesinin ardından Charles Leclerc'in ardına gelmiş ve Monakolu pilotu zorlamıştı.

Perez, geçiş yaparken Roggia şikanındaki virajın bir kısmını kesti ve genelde böyle olduğunda, sürücülerden yerlerini geri vermeleri isteniyor. Ancak Red Bull bunu yapmak yerine Perez'e devam etme talimatı verdi.

Takım, yarış kontrolden yerlerini geri vermeleri gerektiğine dair bir talimat gelmediğini belirtti. Sonrasında Leclerc ile Perez’in arasına Valtteri Bottas girince bunu yapmak tamamen imkansız hale geldi.

Bu konuda yarıştan sonra konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bugün bizim için yine zor bir gündü. Sergio harika bir yarış çıkardı. Carlos'u geçmeyi başardı ve ardından Charles'ın ardına geldi."

"Yarış kontrolle, yaptığı hamle hakkında konuştuk fakat cevap alamadık. Sonrasında bu şekilde devam etmeye karar verdik çünkü ceza olmayacağını düşündük. Fakat maalesef ceza verildi. Sonuç olarak Sergio için zordu. Bugün iyi bir yarış çıkardı ve pist üzerinde üçüncü, cezayla beraber beşinci oldu. Onun için sinir bozucu bir sonuçtu." demişti.

Ancak yarışlar sırasında olası kural ihlallerini konuşmak için takımlarla doğrudan temas halinde bulunan F1 yarış direktörü Michael Masi, Red Bull pit duvarı ile konuştuğunu söyledi.

Horner’ın yorumları sorulduğunda Masi, “Hayır, bu doğru değil. Yarış kontrole sormadılar.”

“Onlara, pozisyonu geri vermeyi isteyebileceklerini söyledim ve onlar da bu konuyla ilgilendiklerini söylediler.” dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bu olay, Perez’in sprint yarışında Aston Martin sürücüsü Lance Stroll’a yerini geç verdiği için incelenmesinden ve rakibinin DRS treninden kopmasına sebep olmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Masi, FIA’nın pist dışına çıkarak elde edilen herhangi bir avantajın tamamen geri verildiğinden emin olmak için her zaman kontroller yaptığını ve sistemle oynamaya çalışan sürücülere izin vermeyeceğini söyledi.

“Kalıcı bir avantaj elde etme konusunda belli şeylere bakıyoruz ve bunlara bütünsel bir şekilde bakıyoruz.”

“Yani bu avantajdan nerede ve nasıl vazgeçildiğine bakıyoruz. Tüm bunlar, kalıcı avantajın ne olduğunun gözden geçirilmesiyle ortaya çıkıyor.”

“DRS algılama bölgesinden biraz önce kenara çekip yer verdiyseniz ve hemen ardından da bir daha rakibinizi geçtiyseniz, bu muhtemelen üç-dört viraj önce yer vermenize göre daha farklı şekilde incelenecek.”

“Bazıları bunu stratejik olarak tercih ediyor, ancak bunun sırayla ne kadar hızlı gerçekleştiğine de bakmanız gerek.”