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Formula 1 / Son dakika

FIA, 'Pembe Mercedes'i kontrol etmek için Racing Point fabrikasını ziyaret etmiş!

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FIA, 'Pembe Mercedes'i kontrol etmek için Racing Point fabrikasını ziyaret etmiş!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 May 2020 09:29

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, FIA'nın, 2020 Racing Point RP20 aracını, Mercedes'in tasarımıyla benzerliğini kontrol etmek amacıyla takımın Formula 1 fabrikasını ziyaret ettiğini ve sonuçlardan memnun olduğunu açıkladı.

Kış testlerinin en çok tartışılan konularından bir tanesi, Racing Point RP20 aracının 2019 Mercedes W10 aracına benzerliğiydi ve padoktaki bazı isimler, Racing Point'in aracının bir "klon" ve hatta bir "Pembe Mercedes" olduğunu söylediler.

Ayrıca 2020 Avustralya Grand Prix'si öncesinde Renault başta olmak üzere diğer takımların, Melbourne'de Racing Point'in aracını protesto edebileceğine yönelik güçlü iddialar da vardı.

Ancak Green, Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda bir kez daha aracın yasal olduğunu savundu.

“Protesto etmeyi düşünenlerin neye dayanarak bunu yaptıklarını gerçekten bilmiyorum."

"Araç çalıştırıldığı zaman FIA ile bu konuda konuştuk, FIA fabrikaya geldi ve hem yaptığımız şeye hem de aracın tasarımlarına baktı."

"Hatta Mercedes'ten, geçen yılki aracın tasarım verilerini dahi aldılar ve bizim tasarımlarımızla karşılaştırdılar. Kapsamlı bir kontrol çalışması yaptılar."

"Piste getirdiğimiz aracın bizim tarafımızdan tasarlandığı konusunda tamamen memnunlar."

"Mercedes ile bazı benzerlikleri olabilir, ama sadece benzerler. Aynı değiller. Dolayısıyla ortada protesto edecek bir şey yok."

"İstedikleri kadar bağırıp çağırabilirler. Fakat onların bağırıp çağırdıkları şey tamamen böyle bir fırsatı kaçırmış olmalarından kaynaklanıyor. Üzüldükleri şey bu." dedi

Motorsport.com, bu açıklama üzerine FIA ile iletişime geçti ve F1'in yönetim organı, Green'in yorumlarını doğruladı.

RP20, takımın Lawrence Stroll önderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınması sonrası, tamamen yeni kaynaklar ve ekipmanlarla geliştirilen ilk Racing Point aracı olma özelliği taşıyor.

Araç, Mercedes'in uzun süredir takip ettiği düşük araç eğimi felsefesine de sahip. Böylelikle Red Bull'dan ilham alınarak tasarlanan, yüksek araç eğimi felsefesi terk edilmiş oldu.

Bu, Racing Point için önemli bir hamle. Çünkü Mercedes'ten aldıkları vites kutusunu tasarımsal olarak araca daha iyi şekilde entegre edebilecekler.

Green, "2020'de içerisinde bulunduğumuzun mali duruma bağlı olarak aracın tasarımını sonraki yıla taşıma zorunluluğumuz yoktu."

"Geçmişte, finansal duruma bağlı olarak aracın belirli bir yüzdesini bir sonraki sezonun aracına taşıma konusunda her zaman muazzam bir baskı altındaydık. 

"İlk kez temiz bir sayfamız vardı ve Mercedes'ten satın aldığımız şeyleri optimize ettik."

"Neden bu konsepte karşı savaşsaydık ki? Bunu benimsemek çok daha mantıklıydı. Neden onların konspetine karşı mücadele ediyorduk veya konsepti araca adapte etmeye çalışıyorduk? Neden ikisini bir araya getirmiyorduk?"

"Bu, aracı bir sonraki yıla taşımadan tamamen bir bir araç anlamına geliyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Alex Kalinauckas

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