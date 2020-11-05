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Formula 1 / Son dakika

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı

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FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

2020 Formula 1 sezonunda yaşanan "Pembe Mercedes" olayının tekrarlanmaması için, takımların 3D kameralar ve karmaşık yazılım sistemlerini kullanarak rakiplerini kopyalamaları 2021 sezonu öncesinde yasaklandı.

Racing Point takımı, Mercedes'in 2019 F1 aracını kopyalayarak 2020 F1 aracını tasarlaması büyük tartışmalara neden olmuştu. Rakip takımlar, Silverstone merkezli ekibin Mercedes'i kopyalayarak avantaj kazanması nedeniyle mutsuzluklarını dile getirdiler.

Racing Point'in frenlerle ilgili yaptığı protestoda suçlu bulunan Racing Point, 400.000 Euro para cezası ve 15 puan silme cezası almıştı.

Racing Point'in taktiklerinin gelecekte benzer eğilimlere kapı açabileceği endişelerinin üzerine FIA, bu konuda yasak geleceğini açıklamıştı.

FIA tek koltuklu seriler başkanı Nikolas Tombazis, "Bu, Racing Point gibi başka bir aracın bütün bir parçasının yoğun fotoğraflama yöntemiyle kopyalamasını engelleyecek."

"Lokal bölümlerde olabilecek bireysel parçaların kopyalanmasını kabul edeceğiz ancak temel olarak bir aracın başka bir aracın kopyası olmasını istemiyoruz." demişti.

Bu konuyla alakalı yeni teknik kurallar açığa çıktı ve takımların fikri mülkiyetleri paylaşamayacağı ya da tersine mühendislik gibi yöntemlerle rakip takımların tasarımlarını alamayacağı, listede yer alan parçaları takımların kendilerinin üretmeleri gerektiği belirtildi.

Buna karşı kuralda takımların başka bir aracın tasarımından ya da konseptinden etkilenebileceği kabul edildi.

Ancak bu, tüm rakiplere açık olan bilgilerin kullanılmasıyla olacak. Bu tür bilgiler sadece yarışlarda ve test etkinliklerinde elde edilebilir. Pist dışında bu konuda bir çalışma yapılamaz.

Takımların tersine mühendislikle rakip araçların tasarımlarını kullanmalarını engellemek için FIA, bazı sıkı önlemler aldı ve bunları takımlara duyurdu.

 

Takımların şunları yapmalarına izin verilmeyecek:

  • Yazılımla nokta bulutlarına, eğrilere ve yüzeylere dönüştürülen fotoğraflara ya da görüntülere veya CAD geometrisinin fotoğraf veya görüntü üzerine bindirilmesine veya buradan çıkarılmasına
  • Stereofotogrametri, 3D kamera veya herhangi bir 3D stereoskopik tekniğin kullanımına
  • Her türlü temaslı veya temassız yüzey taramasına
  • Tersine mühendislik sürecini kolaylaştırmak için bir yüzeye noktalar veya eğriler yansıtan herhangi bir tekniğe

Takımların her birinin kendisinin üretmek zorunda olduğu listelenmiş parçalar arasında büyük benzerlikler olursa, FIA bu konuyu araştırma hakkına sahip olacak ve takımlardan tasarımları bağımsız bir şekilde yaptığını kanıtlamasını isteyebilecek.

Kurallarda bu tasarımın tersine mühendislik yöntemiyle mi, yoksa bağımsız çalışmayla mı yapıldığını belirlemenin FIA'nın görevi olacağı belirtildi.

Böyle bir olay olması halinde takımlardan tasarım süreciyle alakalı gerekli tüm veriler istenecek.

Racing Point'in 2020 tasarımı kural ihlali olsa da gelecek sene de kullanılabilecek. FIA, bu yasaklama için belli bir tarihten sonraki tasarımların geçerli olacağını söyledi.

Yani 2019'da ya da 2020'nin ilk yarışında listede yer alan parçalar, o takım tarafından tasarlanmış olarak kabul edilecek.

Ancak o dönemden sonra kullanılan yeni parçaların bu kısıtlamalara uyması gerekecek.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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