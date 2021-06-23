FIA, Paul Ricard'daki sosis körbleri kaldırma çağrısına niye olumsuz cevap verdi?

Toto Wolff'ün İspanya'da Nikita Mazepin'i şikayeti, Red Bull Racing Menajeri Jonathan Wheatley'in Bakü'de kırmızı bayrak çağrısı arka planda takımlar arasında neler yaşandığını bizlere göstermiş oldu. Eskiden tüm bunlar gizli yaşanıyordu.

Ancak bu özellik, Fransa GP'de cuma günkü antrenmanlarda zirveye ulaştı. Hem Mercedes, hem de Red Bull takımları F1 Yarış Direktörü Michael Masi'yi 2. viraj çıkışına koyulan sosis bordürleri kaldırmaları konusunda baskı altına almaya çalıştılar.

Birçok pilotun o bölümde pist dışına çıkarak ön kanatlarına ve aracın birçok karbonfiber kısmına zarar vermesinin ardından böyle bir çağrı geldi.

İlk olarak Mercedes'in Sportif Direktörü Ron Meadows yayına bağlandı ve takımının bordürler nedeniyle finansal açıdan büyük sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

Meadows, "2. viraj çıkışında yer alan o sarı bordürler aracımıza çok fazla zarar verdi. Onlar aşırı agresifler." dedi.

Buna cevap olarak Masi, "Ron, bunlar birçok pistte kullandığımız normal bordürler gibi 50 mm yüksekliğinde." dedi.

Bu cevabın ardından Meadows ise, "Size söylediğim şey, onun üzerinden geçtiğimizde aracın zarar görüyor olması. 'Oradan geçmeyin' diyemezsiniz çünkü 3 adım genişten dönmenin maliyeti onlarca ya da yüzlerce bin pound manasına geliyor." dedi.

Masi, o cevaba tereddüt etmeden "3 adımdan daha fazlasıydı ancak bakacağım. Teşekkürler." şeklinde karşılık verdi.

Öğleden sonraki seansta ise Red Bull'dan Wheatley, Verstappen'in pist dışına çıkış ön kanadına hasar vermesinin ardından bordürlere bakmalarını istedi.

Wheatley telsizden, "Araçlar ikinci virajdan dönerken izlemek ilginç oluyor. O esnada, viraj çıkışındaki sarı bordürleri düşünüyorduk."

"Arabamıza bir sürü hasar verdik ve Max'in oraya bilerek çıkmadığından oldukça eminim. Pilotlar tarafında küçük bir hata için çok büyük bir ceza gibi görünüyor. Bilmiyorum, en azından yarısını kaldırmayı düşünür müsünüz diye merak ettim." dedi.

Masi ise hızlı bir şekilde dönüş yaparak o bordürlerin yeni olmadığını, 2019'dan beri herhangi bir şikayet olmadan pistte yer aldığını söyledi.

Wheatley, "Bu araçların farklı alanları kullandıklarını biliyoruz. Şimdiki uzun sürüşlere bakarsanız, onlara asla yakın değiller. Dediğim gibi, sadece bir zamanlama döngüsü olabilecek olan dışarı çıkmanın cezası yaklaşık 100.000 £ gibi görünüyor." diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Ancak Masi, gelen şikayetlere karşı tamamen kayıtsız kalmadığını şu sözlerle ifade etti: "Birkaç takım patronu ve pilottan fiziksel bir sınır olması gerektiğini duydum Jonathan... Bu akşam bu konuya bakacağız."

Masi'nin bu cevabı, sezonun erken dönemlerinde gelen bazı yorumlara göndermeydi. Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko dahil birçok üst düzey isim, pist sınırları tartışmalarının ardından pist sınırı dışına çakıl kaçış alanı ve hatta duvar gibi bir şey yapılması gerektiğini söylemişti.

Masi, takımlara verdiği cevaplara paralel olarak cuma akşam piste çıkarak yapılması gereken bir şey olup olmadığına baktı.

İncelemenin sonunda Masi, bir değişiklik yapılmamasına karar verdi. Pilotlar da cuma günü araçlarına zarar vermesinin ardından hafta sonunun kalan kısımlarında o bordürlerden uzak durdular.

O bordürleri tutma kararı için Masi, bordürlerin aslında pist sınırlarının açık bir şekilde dışında olduğunu, bu yüzden kalacaklarını söyledi.

Masi, "Bu konuda muhtemelen birkaç madde var. Bunlardan birisi, o bordürler oraya 2019'da yerleştirildi. İkincisi, pist sınırından 2 metre dışarıda yer alıyorlar. Bu yüzden tamamen pist dışına çıkmaları halinde onlarla temas yaşıyorlar."

"Ancak pilotlarla yaptığımız toplantının ardından cuma akşamı yeniden gözden geçirdik. 2. viraja giderek bordürleri yerinde gördüm. O zaman her şeyin doğru olduğu konusunda memnun oldum."

"Ancak daha da önemlisi, özellikle bu sene birçok kez pist dışında fiziksel bir sınırlandırıcı olduğunu söylediler ve onlar açık bir şekilde fiziksel sınırdı."

"Bakü ve Monako gibi açık fiziksel sınırların olduğu iki cadde pistinin ardından, burada da aynısı geçerliydi. Ve dürüst olalım, yarışta herhangi bir sorun olmadı." dedi.

Bu tabii ki F1'deki son pist sınırı tartışması değildi ancak en azından Masi'nin Paul Ricard'daki duruşu, tüm takımlar sevmese dahi en iyi olduğunu düşündüğü çözüme devam edeceğini gösterdi.