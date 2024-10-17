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Formula 1

FIA, parc ferme’de değişiklik yapıldığı şüphesiyle harekete geçti

Formula 1'de, bazı takımların araç yüksekliklerini parc fermé koşullarında ayarlayabildiğine dair artan şüpheler üzerine FIA, ABD GP’sinde yeni önlemler aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Formula 1'de teknik bir entrika patlak verdi. FIA, parc ferme koşulları altında araçların ön bib (T-Ray) yüksekliğini ayarlamaya yönelik bir hileye dair artan şüpheler üzerine harekete geçti.

Son haftalarda birkaç takım ve FIA arasında bu konuya dair görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Bir takımın, ön bib yüksekliğini sıralama ve yarış arasındaki koşullar için ayarlayarak aerodinamik avantaj sağladığına dair endişeler dile getirildi. 

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Bu tür bir ayarlama, düşük yakıtlı sıralama turlarında daha düşük bir sürüş yüksekliği sağlarken, yarışta daha ağır araçlar için sürüş yüksekliğini optimize edebilir ve büyük bir avantaj sağlayabilir.

Ancak, Formula 1'in teknik yönetmeliklerine göre parc ferme koşulları altında ön bib yüksekliği de dahil olmak üzere aerodinamik yapılandırmalarda değişiklik yapılması yasak. Sadece ön kanat ayarlarının yapılmasına izin veriliyor ve araç üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda fiziksel bir inceleme ile tespit edilebilmesi gerekiyor.

Bir takımın bu kuralları ihlal edebileceğine dair kesin kanıt bulunmamasına rağmen, FIA bu hafta sonu Austin’de yapılacak yarışta ön bib kontrollerini sıkılaştırmaya karar verdi. Bu kapsamda, ön bib ayarlamalarına dair olası değişiklikleri tespit etmek için yeni mühürleme prosedürleri uygulanacak.

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