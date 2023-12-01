FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti
Max Verstappen'in 2023'teki 22 yarışın 19'unda zafere ulaşmasını izledikten sonra, FIA yeni düzenlemeler döneminin bazı istenmeyen sonuçları olduğunu kabul etti.
2021'in sonunda büyük bir kural değişikliğine gidildi. Yeni dönemdeki yer etkili araçların takibi kolaylaştırması ve böylece daha iyi yarışması bekleniyordu. Ancak 2022'de bol miktarda tekerlek tekerleğe mücadele görülürken, bu eğilim 2023'te her zaman devam etmedi. Aslında bu durumun sebebi öndeki otomobilin yarattığı kirli havada gitmenin kolay olmamasıyla ilgiliydi.
FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis, "Öndeki aracı yakın takip bu yıl kesinlikle biraz daha kötüleşti,"
"Takımlar araçlarını geliştirdiğinde bunun biraz daha kötüleşeceğini biliyorduk. Araçta bazı boşlukları yeterince erken kapatamadığımız birkaç özel alan vardı." dedi.
Takımlar, araçlarına uyması için yönetmeliklerin her ayrıntısından yararlanmakla ve tasarım yönü hakkında bazı ipuçları almak umuduyla rakiplerinin ne yaptığını gözetlemekle meşgul. 2023'te birçok takım Red Bull'un RB19'una oldukça benzeyen aero geliştirme paketleri getirmişti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14
Takımların hangi noktalarda gelişme kaydettiklerine açıklık getirmeye çalışan Tombasiz, "Örneğin, ön kanat kenar plakası alanı bunlardan biriydi, fren kanalları ve ön tekerleğin iç tarafındaki şeyler, bu alanlar takımların bu kısımlardaki boşlukları farketmesiyle durumu kötüleştirdi."
"Sanırım bir dahaki sefere nasıl yapacağımızı biraz öğrendik. Ama genel olarak 2022'ye kıyasla takımların çözümleri durumu biraz daha kötüleştirdi. Durum, 2021'den hâlâ makul bir miktar daha iyi ama öndeki otomobili takip açısından biraz azalma oldu." dedi.
Bir sonraki büyük kural değişikliğinin motor düzenlemelerinin elden geçirileceği 2026'dan önce yapılmayacağı düşünüldüğünde, özellikle Red Bull'un hakimiyetini sürdürmesi halinde, bu konunun giderek daha tartışmalı hale gelebileceği en az iki sezon bizi bekliyor.
Ancak yakın yarışlar izlemek isteyenler için iyi haberlerden biri, Red Bull haricinde diğer takımların kendi aralarındaki farkın özellikle sıralama turların 1 saniyenin altında olması ve DRS'nin yarışlarda geçişe hâlâ yardımcı olmasıyla kendi aralarındaki mücadelenin oldukça yakın olmasını sağlıyor.
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