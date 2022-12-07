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Formula 1 Haberler

FIA ödül töreni 9 Aralık'ta yapılacak

Şampiyonların kupalarını alacağı ödül töreni, 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Ekleyen:
, Editör
FIA ödül töreni 9 Aralık'ta yapılacak
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Her yılın sonunda FIA tarafından ötül töreni gerçekleştiriliyor ve bu ödül töreninde, FIA bünyesinde yer alan serilerde şampiyon isimler ödüllerini alıyor.

Geçen yıl Jean Todt önderliğindeki son FIA Ödül Töreni gerçekleşmiş ve Max Verstappen ilk şampiyonluk kupasını almıştı.

Bu yılki ödül töreni için 9 Aralık tarihi belirlendi. Tören, İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek ve FIA'nın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ödül töreninin başlama saati ise 23:30 olacak.

Tören, Emilia-Romagna bölgesinin desteğiyle İtalya Otomobil Kulübü tarafından düzenlenecek.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem,  "FIA Başkanı olarak görev yaptığım ilk yılda,, 2022 kupalarının İtalya'nın motor sporları vadisi Bologna'da verilecek olmasından dolayı çok mutluyum."

"İtalya Otomobil Kulübü'ne (ACI), Emilia-Romagna Bölgesi'ne ve İtalyan Ticaret Ajansı'na misafirperverlikleri için, ayrıca ortaklarımız Rolex, Hankook, Brembo, Marelli, OMP ve Bell'e destekleri için teşekkür ederiz."

"2022 şampiyonlarını onurlandırmayı ve etkinliği FIA sosyal medya kanallarıyla tüm motor sporları taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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