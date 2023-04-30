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FIA, Ocon'un pit yolu olayıyla ilgili soruşturma başlattı

FIA, Esteban Ocon'un Azerbaycan Grand Prix'sinde geç pit stop yaptığı anı soruşturacak.

Ronald Vording
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FIA, Ocon'un pit yolu olayıyla ilgili soruşturma başlattı

2023 Azerbaycan Grand Prix'si pek de heyecanlı geçmedi. Seyircilerin gerildiği anlardan birisi, pist üstü mücadelesi değil, pitte yaşanan bir olay kaynaklıydı.

Nico Hülkenberg ve Esteban Ocon sert lastikle start aldıktan sonra güvenlik aracı çıkar umuduyla uzun süre pistte kaldılar.

Güvenlik aracı çıkmayınca, Ocon kendisi adına sondan bir önceki turun sonunda pit yoluna daldı. Fransız pilot lastik kurallarına uymak ve dolayısıyla diskalifiyeden tamamen kaçınmak için bunu yapmak zorundaydı.

Ancak Ocon pit yoluna girdiği anda liderler için son tur başlamıştı. Kurallara göre, fotoğrafçıların bu noktada pit yoluna girmesine izin veriliyor ve ayrıca kaplı park ve podyum prosedürü için hazırlıklar yapılıyor.

Bundan ötürü pit yolunun girişinde çok sayıda insan ve fotoğrafçı vardı.

Ocon son anlarda pite geldiğinde, insanlar aceleyle yoldan çekilmek zorunda kaldı. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı ya da zarar gören olmadı.

FIA, bu son derece tehlikeli olayın ardından bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Ocon ise olaydan dolayı olumsuz bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"Bu kesinlikle görmek istediğimiz bir şey değil."

"Biz yarış halindeyken bu insanların neden podyum prosedürü hazırladıklarını anlamıyorum. Yarışın sonlarına doğru iki araç pite girmemişti."

"Gerçekten çok yakındı. Saatte 300 km/s hızla oraya geliyordum ve tabii ki son anda fren yaptım. Ardından aniden her yöne koşan insanları gördüm."

"Dediğim gibi, bu kesinlikle görmek istediğimiz bir şey değil ve kesinlikle değiştirmemiz gereken bir şey."

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