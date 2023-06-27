FIA, bütçe sınırı için takımların F1 dışı faaliyetlerini de takip ediyor

Geçen hafta Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere, FIA bazı takımların araç tasarımı ve geliştirme projelerinde çalışmak için ana F1 takımları dışında personel istihdam etmelerinde kullanabilecekleri 'potansiyel bir boşluğu' kapattı.

Bazı ekiplerin arabalar, yatlar ve bisikletler tasarlamak gibi ayrı projeler üzerinde çalışmak üzere bütçe sınırının dışında personel istihdam etmeleri, sonrasında elde ettikleri ekstra bilgileri F1 takımına faydalı olabilecek şekilde kullanmalarından endişe ediliyordu.

Bu şekilde çalışan takımlar, tüm faaliyetlerini muhasebeleştiren takımlara göre büyük bir avantaja sahip olabilirdi, çünkü bu ekstra personel kayıt dışı çalıştığı için resmi harcamaları daha az olurdu.

Bunun üzerine FIA, bu yılın başlarında F1 takımlarına aktarılan ve bütçe sınırı kapsamında hesaba katılmayan her türlü bilgiyi ortadan kaldırmak için bir teknik yönerge yayınladı.

TD45 olarak bilinen bu yönerge, ve bu yıl 1 Ocak'tan itibaren teknik bir bölümden bir F1 takımına aktarılan her türlü IP'nin bütçe sınırı harcamalarına dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

2021'de ilk bütçe sınırı başvurularının yapılmasından bu yana başlatılan takibin bir parçası olarak, F1 dışı faaliyetleri kontrol etmek için derin bir araştırma yapılıyor.

Bu kapsamda, takımların tam olarak hangi projeler üzerinde çalıştıklarını daha iyi anlayabilmek için, F1 bütçe üst sınırı kapsamı dışında olduğu beyan edilen personelle görüşmeler yapılıyor.

Ayrıca, bu tür personel tarafından tamamlanan iş örnekleri, F1 takımından tamamen ayrı olduklarından ve hiçbir bilginin aktarılmadığından emin olmak için analiz ediliyor.

Bunun yanı sıra, FIA'nın 2022 bütçe sınırı başvuruları üzerinde yaptığı titiz analizin bir parçası olarak, öndeki takımlar cevaplamaları gereken yaklaşık 100 soruluk ayrıntılı bir listeyle karşı karşıya kalıyorlar.

İlk geri bildirimler ise bazı takımların çalışma şekillerini değiştirmek zorunda kaldıklarını gösteriyor.

TD45, takımların tamamen kapatılmasından ziyade özel teknik bölümlerini işletmeye devam edebilecekleri şekilde ifade edildi. Bununla birlikte, F1 takımından elde edilen IP'nin dışarıya aktarılmasına ve F1 dışı faaliyetlerde kullanılmasına izin verilirken, bunun başka bir şekilde yapılamayacağını açıkça ortaya koyuyor.

Bununla birlikte takımlar, yönetmeliklere uyduklarından ve bütçe sınırı kurallarının etrafında alternatif yollar bulmadıklarından emin olmak için izlenmeye devam edilecek.

Öte yandan takımlar, yaptıkları harcamaların bütçe sınırını aşmadığından emin olmak için kendileri de sıkı kontroller yapmak zorunda kalıyorlar.

Kanada GP'sinde Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının işlerin nasıl yürüdüğünü kontrol etmek üzere çok fazla personel istihdam ettiğini açıkladı.

Wolff, "Finans departmanımızda 46 kişilik dev bir kadro kurduk ve bu ekip bütçe sınırını en ince ayrıntısına kadar takip ediyor."

"Tüm yıl boyunca harcama eğilimini takip ediyoruz. Yaptığımız şey temelde çeşitli projelere kaynak tahsis etmek oldu."

"Geçen yıl tüm sezon boyunca bu çizginin altında kaldık, bu sezon da aynı şekilde. Önümüzdeki yıl için normal bir gelişim düşünüldüğünde, işler oldukça yolunda gidiyor." dedi.