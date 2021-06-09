FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında Antonio Giovinazzi'nin kazasıyla birlikte kırmızı bayraklar çıkmıştı.

Norris, kırmızı bayrak çıktığında start düzlüğüne gelmişti ve panelde kırmızı bayraklar yanıp sönüyordu. İngiliz pilota pite dönme çağrısı yapılsa da artık pite girmesi için çok geç olduğunu düşündü.

Dışarıda kalarak bir tur daha atan Norris, kırmızı bayrak kurallarını ihlal etmiş oldu.

Bu, ihlalin ardından 3 sıra grid cezası alan Norris'in süper lisansına da 3 puan eklenmişti. Böylelikle Norris'in 12 ay içindeki ceza puanı 8'e çıkmış oldu. 12 aylık süreç içerisinde 12 ceza puanına ulaşan bir pilot, 1 yarıştan men ediliyor.

İngiliz pilot, kendisine verilen cezanın ardından bu cezanın adil olmadığını ve dışarıda kalarak en güvenli şeyi yaptığını söylemişti.

Şampiyona direktörü Michael Masi ise Norris'le aynı görüşte değil. Masi'ye göre kırmızı bayraklar çıkar çıkmaz Norris'in pite gelmesi gerektiği oldukça açıktı.

Norris'in cezası hakkında konuşan Masi, şunları söyledi: "Karting'den Formula 1'e kadar, kırmızı bayraklar çıktığında bunun anlamı oldukça açıktır: Yavaşla ve hemen pite gel."

“Yani, 6 yaşında ilk karting yarışına katılan bir çocuktan, Formula 1'e kadar bu konuda herhangi bir belirsizlik yok. Bu kural, Dünya'daki bütün pistlerde istikrarlı bir şekilde uygulanmakta."

McLaren takım patronu Andreas Seidl da Norris'e katıldı ve kuralların daha esnek olması gerektiğini ekledi.

Seidl konu hakkında "Böyle durumlarda, kınanma olasılığınızın olmaması hayal kırıklığına uğratıcı. Günün sonunda, yapabilecek bir şeyimiz yok ve bu konu üzerine daha çok enerji harcamak anlamsız." ifadelerini kullandı.

Normalde bir sürücü kırmızı bayraklar kurallarını ihlal ettiğinde, o pilota 5 sıra grid cezası uygulanmakta. Fakat kırmızı bayraklar çıktığında Norris pit girişine çok yakın olduğundan ve bu duruma tepki vermek için daha az zamanı olduğundan ötürü bu ceza 3 sıraya düşürülmüştü.

Masi, Norris'in cezasının gerekli oranda hafifletildiğini ama İngiliz pilotun lisansına eklenen 3 ceza puanının doğru olduğunu belirtti.

Konu hakkında konuşan Masi, "Ceza puanı hakkında konuşacak olursak, elbette hakemler uygun gördüğü durumlarda ceza puanı verebiliyor."

"Evet, onların bağlı kaldığı bir yönergeleri var ama bu durumda, Norris'in bulunduğu durumdan dolayı onun cezası hafifletildi ve yönergede yazanları uygulamamaya karar verildi. Yani, ceza daha da ağır olabilirdi."

"Lisansındaki ceza puanlarını ise hafifletmedik çünkü kırmızı bayrak ihlalinde bu cezayı uygun buldular."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images