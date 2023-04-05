FIA neden olaydan haberdar olsa dahi Crashgate hakkında herhangi bir adım atmadı?

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Son birkaç gündür ismini uzun zamandır pek duymadığımız bir isim yeniden gündemde: eski Ferrari pilotu ve 11 kez yarış galibi Felipe Massa!

2008 sezonunda şampiyonluğu son iki virajda Lewis Hamilton'a kaybeden Massa, eğer ki Nelson Piquet Junior'ın kazası vasıtasıyla hile yapıldığı açıkça ortaya konan 2008 Singapur GP'si iptal edilseydi şampiyonluğa ulaşacaktı, ancak kural kitabındaki engellerden ötürü bu gerçekleşmedi.

Bu konu hakkında çok çabalasa da bir yere varamayan Massa için şu anda yeni bir umut var; nitekim eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone, kendisinin ve dönemin FIA başkanı Max Mosley'nin hileden sezon bitimi öncesi haberdar olduğunu ve yarışın normalde iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Ecclestone'un yorumları, kasıtlı bir örtbasın itirafı konumunda, dolayısıyla kendini haklı olarak mağdur hissedecek olan Massa'nın yasal süreçleri başlatması için de yeterli.

FIA'nın neden böyle bir yola gittiği sorusunun cevabı ise ilginç bir şekilde birkaç yıl önce Mosley ve eski F1 yarış direktörü Charlie Whiting ile 2021 yılında yayınlanan 'Mosley: It's Complicated' adlı belgesel film için röportaj yapıldığında ortaya çıktı.

Artık ikisi de hayatta olmayan ikilinin söylediklerinin birçoğu belgeselin son halinde yer almamış olsa da, o zamanki röportajların tamamına ulaşan Motorsport.com, FIA'nın konudan ilk ne zaman haberdar olduğunu ve o zaman neden hiçbir şey yapılmadığını öğrenmiş bulunmakta.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

2019'da vefat eden Whiting'in ifadelerine göre olay ilk olarak 2008 Brezilya yarış hafta sonu esnasında açık bir şekilde dillendirilmiş.

Whiting, "Yarıştan sonra birkaç komplo teorisi ortaya atıldı ama önemli bir şey yoktu. Ancak gerçek Brezilya'da ortaya çıktı.

"Nelson Piquet ile konuşuyordum. Birkaç yıl boyunca onun teknisyeniydim ve halen iyi bir arkadaşlığımız vardı."

"Beni ofisimde görmeye geldi ve sohbet ediyorduk. Sonra aniden kapıyı kapattı, kimse içeri girmesin diye ayağını kapıya dayadı ve sonra bana Singapur'da olanları anlattı.

"Flavio'yu [Briatore] hedef alıyordu çünkü temelde söylediklerinin özü şuydu: "Flavio oğluma kaza yaptırdı. Ona 'vay be, bu çok ciddi bir şey' dedim.

"Olaydan başka kime bahsettiğini bilmiyorum ama sadece 'bunu kendine sakla' dedi. Bunu yaparken Max ile konuşacağımı biliyordu."

Whiting'in anlattıkları o dönemde bizzat Piquet tarafından da desteklenmiş, kendisi henüz 2009 yılında ilk olarak Whiting'i bilgilendirdiğini müfettişlere teyit etmişti.

Piquet, "Brezilya'da Charlie ile konuştum. Ona ulaştım ve 'bak, bu konuyu açarsam Nelson'a ne olabilir' dedim. Nelson'ın kariyerini mahvetmekten korkuyordum." dedi.

Charlie Whiting, Race Director, FIA Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Piquet ile konuştuktan sonra Whiting hızlıca Mosley'e olayı aktardı, buna rağmen FIA hemen resmi bir soruşturma başlatmaktan kaçındı.

Eski bir avukat olarak hukuk işlerinden epey iyi anlayan Mosley ise bunun sebebi olarak Piquet'ye kasıtlı olarak kaza yapmasının söylendiğine dair somut bir kanıtın bulunmamasını gösterdi.

Mosley, "Piquet'nin Whiting'le konuşması benim şüphelendiğim şeyi doğruladı ve aynı zamanda pek çok başka insanın şüphelendiği şeyi de doğruladı. Ama tabii ki kimseye bir şey söylemedim. Ortada kanıt yoktu."

"Bir süre sonra Piquet Jr. takım tarafından [2009 yazında] kovuldu, bunun akabinde Piquet Monako'da beni görmeye geldi ve hikayeyi anlattı. Bunu zaten bildiğimi söylemedim, sadece bunun korkunç olduğunu söyledim." dedi.

O dönem Piquet Jr. ile görüşüp olanlarla ilgili resmi bir açıklama yapmaları için kıdemli müfettişleri dahi görevlendirdiğini açıklayan Mosley, "İfadesini aldık, kendisinden imzalı bir ifade aldık.

"Ama tabii ki bu bile yeterli değildi, nitekim Nelson Jr. ifadesinin yanı sıra yeni kanıtlar sunsa bile, savunma makamı 'onu daha yeni kovduk, sadece kindarlık yapıyor ve sorun yaratmaya çalışıyor' ifadelerini kullanacaktı." dedi.

Nelson Piquet Jr., Renault R28 crashes into the wall Photo by: Sutton Images

Yaz arasında olay açığa çıktıktan sonra FIA'nın 2009 Belçika GP'sine Renault takımının temsilcileriyle görüşmek üzere müfettişler ve avukatlar gönderdiğini açıklayan Mosley, yönetim organının nihayet üzerinde çalışacak yeterli bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Mosley, "Müfettişleri padoğa gizlice soktuk, nitekim kimsenin, hatta Bernie'nin bile bir soruşturmadan haberdar olmaması gerekiyordu. Eğer Flavio olup bitenleri öğrenirse her şey bitebilirdi."

Spa'da yapılan bu görüşmelerin ardından tamamen ikna olan FIA, konuyu Dünya Motor Sporları Konseyi'ne götürmeye karar verdi.

Mosley, "Görüşmeye çağırılan ilk kişi Fernando Alonso'ydu ve olanlarla ilgili hiçbir şey bilmediğini açıkça belirtti."

"Pek çok insan muhtemelen Alonso'nun kazadan haberdar olduğunu düşünüyor ama ilginçtir ki insanları sorgulama konusunda muazzam bir deneyime sahip olan başmüfettiş bana Alonso'nun doğruyu söylediğine ikna olduğunu söyledi. Yani sorun yoktu."

"Ama sonra çağırdıkları bir sonraki kişi Pat Symonds oldu, çünkü olaya karışan dört kişiden biriydi.

"Ve Pat elbette tamamen dürüst bir insan. Bu yüzden kendisine o malum soru sorulduğunda, 'buna cevap veremem' dedi."

"Tabii ki bunu söylediği anda suçunu itiraf etmiş sayılırdı. Biz de Flavio'yu Dünya Konseyi'nin önüne çağırdık ve gerisini tarih yazdı. Spordan yasaklandılar." dedi.