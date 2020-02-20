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Formula 1 / Son dakika

FIA, neden Mercedes'in DAS sisteminin yasal olduğunu düşünüyor?

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FIA, neden Mercedes'in DAS sisteminin yasal olduğunu düşünüyor?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
20 Şub 2020 18:50

Barcelona'daki testlerin ikinci günü, Mercedes'in ön süspansiyonları sürüş esnasında kontrol ettiği DAS (Çift eksenli direksiyon) sistemiyle hareketli geçti.

Mercedes'in virajlarda ön tekerleklerin kamber açısını direksiyondan değiştiriyor olmasının ardından sistemin yasallığıyla ilgili tartışmalar çıksa da, FIA sistemin kurallara uygun olduğunu düşünüyor.

Mercedes'in takım patronu James Allison, bu tasarım hakkında FIA ile görüştüklerini ve sistemin yasal olduğundan emin olduklarını söylemişti. Mercedes'in FIA ile konu hakkında yaptığı uzun görüşlerin ardından sistemin yasallığına güvenerek araca eklediği düşünülüyor.

Öyle olmasaydı Mercedes'in DAS sistemini geliştirerek Avustralya'da diskalifiye olma riskini almayacağı düşünülüyor.

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Motorsport.com, aracın süspansiyon parçaları ve direksiyon parçalarının kurallarda belirtilme şekliyle alakalı gri bir alan olduğunu ve Mercedes'in bunu kullandığını öğrendi.

Kuralla açık bir şekilde aracın hareket halindeyken süspansiyon ayarlarında değişiklik yapılamayacağını belirtiyor.

Bu açıdan FIA'nın görüşüne göre kamber açısı aracın süspansiyonunu da değiştiriyorsa, bu sistemin kurallara aykırı olması gerekiyor.

Ancak FIA'nın görüşüne göre Mercedes'in sistemi süspansiyonda bir değişiklik yapmıyor. FIA'ya göre DAS, ön tekerlekleri farklı bir şekilde yönlendirmeye yarayan bir sistem.

Direksiyon konusunda, süspansiyon sistemi kadar kısıtlayıcı kurallar yok.

10.4.1 maddesinde, "İkiden fazla tekerleği hareket ettiren direksiyon sistemlerine izin verilmez." deniyor.

Mercedes'in sistemi sadece ön tekerleklerin açısını ayarladığı için kurallara uygun kabul ediliyor.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dahası, kuralların hiçbir yerinde tekerleklerin sadece tek bir eksende döndürülebileceği ya da ön iki tekerleğin açısının aynı oranda değişmek zorunda olduğu yazmıyor.

Yani Mercedes, bu sistem sayesinde ön tekerleklerin açısını birbirinden bağımsız olarak değiştiriyor ve bunun olmayacağı kurallarda belirtilmiyor.

DAS sisteminin kurallara aykırı olmamasında bir sebep de güç destekli olmaması. Kurallarda hidrolik direksiyon için şu madde yer alıyor: "Güç destekli direksiyon sistemleri elektronik kontrol edilemez ya da elektrik destekli olamaz."

"Bu tür sistemler, pilotun aracı kontrol ederken harcadığı fiziksel çabayı azaltmak dışında kullanılamaz." 

Mercedes'in direksiyon sisteminin ayrıca kaza testlerini de geçmiş olması gerekiyor. 

Rakip takımlar, Mercedes'in daha önce hiç test edilmeyen bir alanı kullandığının, bu sayede tasarım, üretim ve test konusunda öne geçtiğinin farkındalar.

FIA, şu an için DAS'ın yasallığından memnun olsa da, sistemin kurallara uygun olup olmadığı yarışlarda, bir protesto olup da inceleme yapıldıktan sonra yarış hakemleri tarafından belirlenecek. Bu açıdan takımlar sistem üzerinde çalışmaya hemen başlama ya da Avustralya'da olası bir protesto sonucunda verilecek kararı bekleme konusunda ikilem yaşayabilirler.

Takımların büyük ölçüde kaynaklarını 2021'e ayırdığı bu dönemde, DAS gibi farklı bir sisteme kaynak ve zaman ayırmak herkes için zorlayıcı bir durum olabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, steering wheel detail

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, steering wheel detail

Photo by: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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