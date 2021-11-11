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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

FIA, nakliyenin gecikmesinin ardından F1 takımlarına ekstra zaman verdi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

FIA, Meksika GP'sinden sonra oluşan nakliye sorunun ardından takımlara, 2021 Brezilya Grand Prix'si hafta sonu öncesinde ekstra hazırlık zamanı verdi.

FIA, nakliyenin gecikmesinin ardından F1 takımlarına ekstra zaman verdi

Çarşamba günü birkaç takımın eşyalarının Brezilya'ya gelişinde sıkıntılar olduğu ortaya çıktı ve FIA, Interlagos'taki yarış öncesinde araçları yarışa hazırlama için tüm takımlara ekstra zaman verme kararı aldı.

F1'in sportif kurallarına göre bu işlem ve gerekli evrak hazırlıkları, ilk antrenman seansından 18 saat önce tamamlanmak zorunda.

Ancak Autodromo Hermanos Rodriguez'de yarışan yarıştan sonra, özellikle McLaren, Haas, Alfa Romeo ve Ferrari takımlarını etkilediğine inanılan, taşınma sorunları nedeniyle FIA, takımların yarış hazırlığını yapması için tüm takımlara 15 saat tanıdı.

Kararın açıklandığı Brezilya GP'si hakem evrağında şunlar yazılıydı: "FIA Formula 1 Sportif Kuralları'nın 25.2 sayılı maddesine göre hakemler, 2021 Brezilya Grand Prix'si öncesinde tüm katımcılara, 25.1 sayılı maddedeki zaman sınırı zorunluluğunu kaldırma kararı aldılar ve katılımcıların, araçların yarışa katılım hazırlığını ve gerekli evrakları birinci antrenman seansından üç (3) saat önce tamamlama gerekliği getirilmesine karar verdiler."

Etkinlik öncesindeki yarışa katılım hazırlığı sürecindeki değişiklik, bu hafta sonu için pist üzerindeki programın değişmemesine göre yapıldı.

Motorsport.com tarafından nakliye sorunları hakkında soruları yanıtlayan Haas takım patronu Gunther Steiner, kayıp kargonun Brezilya'ya ulaştığını ancak henüz piste varmadığını söyledi.

Lorries delivering equipment to the track

Lorries delivering equipment to the track

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas'ın sorunları nasıl çözeceği hakkında konuşan Steiner, "Çocukların gece boyunca çalışması gerekecek, yapılabilecek tek şey bu."

"Gece boyunca çalışacaklar mı bilmiyorum ancak geç saatlere kadar kalacakları kesin ve bu sabah itibariyle kalan tüm kurallarda değişiklikler oldu - gece yasağı ve aracı yarışa hazırlama zamanları değiştirildi."

"Organizasyonu planlanan şekilde yapabiliriz, organizasyonun zaman çizelgesinde değiştirmemiz gereken bir şey yok."

"Planımız bu ve bence bunu başarmamız mümkün. Ben sadece başımıza gelenleri biliyorum - Brezilya'da olanları, diğer insanlar neler yaşadı bilmiyorum."

"Şu an her şeyin Brezilya'da olduğunu düşünüyorum, sadece bunların pistten kaç saat uzaklıkta olduğu sorusunun cevabından emin değilim." dedi.

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