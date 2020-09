FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"

Birçok modern pistin aksine Mugello'da, pist sınırlarının hemen yanında uzanan çakıl kaçış alanları bulunuyor.

Son senelerde pistlerdeki asfalt kaçış alanları ve pist limitleri, sürekli tartışılan konulardan birisi. Birçok yerde asfalt kaçış alanı olduğu için pilotlar pist dışına çıksalar dahi sorun yaşamadan geri dönüyorlar.

Carlos Sainz, Belçika GP hafta sonunda yaptığı açıklamada risk ve ödül arasında bir denge bulunması gerektiğini vurgulamıştı. Sainz, Mugello'daki yarıştan sonra da bu tür pistleri desteklediğini söyledi.

Sainz, "Çakıl kaçış alanlarını yeniden görmek güzel. Bu FIA'ya, bu tür kaçış alanlarının pist sınırlarını koruma ve diğer pistlerde yaşanan sıkıntıların yaşanmaması konusunda güven verecektir. Bu açıdan güzel oldu." dedi.

Ancak Masi, bunu her pistte uygulamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

Masi, "Bunları her pistte göremeyiz. Her yere uygun tek bir beden yok. Bunu daha önce birçok kez söyledim. Her bir pist yönetimi ve sahibi ile uygun çözümü bulmamız gerekiyor."

"Bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuyu pilotlarla zaten görüştük. Bunun her pistte uygulanabilecek bir çözüm olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

GPDA Direktörü Sebastian Vettel, pist ile asfalt kaçış alanları arasında çakıl bir alan koyulmasının çözüm olabileceğini düşünüyor.

Vettel, "Pilot olarak pist dışına çıktığımızda, cezalandırılmamızı tercih ederim."

"Bu sayede her şey basit olur. Tabii bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı çakıl ve asfalt kaçış alanları arasında bir denge bulmamız lazım."

"Belki pist kenarında geçici olarak çakıl bir hat olabilir. Bu sayede pilotlar genişten dönemezler. Ardından asfalt kaçış alanı koyulabilir. Böylece yine seyirciler piste yakın olurlar ve bizim için de daha güvenli olur. Kontrolümüzü kaybettiğimizde bu sayede yavaşlayabiliriz."

"Kolay bir çözüm değil ancak kesinlikle bazı pistlerin etrafında hep asfalt olması, pistin karakteristiğini öldürüyor ve hata yapmak kolaylaşıyor." dedi.

