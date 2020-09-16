Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"

paylaşım
yorumlar
FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, pilotların beğenmesine rağmen Mugello'daki çakıl kaçış alanlarının her pistte uygulanamayacağını söyledi.

Birçok modern pistin aksine Mugello'da, pist sınırlarının hemen yanında uzanan çakıl kaçış alanları bulunuyor.

Son senelerde pistlerdeki asfalt kaçış alanları ve pist limitleri, sürekli tartışılan konulardan birisi. Birçok yerde asfalt kaçış alanı olduğu için pilotlar pist dışına çıksalar dahi sorun yaşamadan geri dönüyorlar.

Carlos Sainz, Belçika GP hafta sonunda yaptığı açıklamada risk ve ödül arasında bir denge bulunması gerektiğini vurgulamıştı. Sainz, Mugello'daki yarıştan sonra da bu tür pistleri desteklediğini söyledi.

Sainz, "Çakıl kaçış alanlarını yeniden görmek güzel. Bu FIA'ya, bu tür kaçış alanlarının pist sınırlarını koruma ve diğer pistlerde yaşanan sıkıntıların yaşanmaması konusunda güven verecektir. Bu açıdan güzel oldu." dedi.

İlgili haberler:

Ancak Masi, bunu her pistte uygulamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

Masi, "Bunları her pistte göremeyiz. Her yere uygun tek bir beden yok. Bunu daha önce birçok kez söyledim. Her bir pist yönetimi ve sahibi ile uygun çözümü bulmamız gerekiyor."

"Bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuyu pilotlarla zaten görüştük. Bunun her pistte uygulanabilecek bir çözüm olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

GPDA Direktörü Sebastian Vettel, pist ile asfalt kaçış alanları arasında çakıl bir alan koyulmasının çözüm olabileceğini düşünüyor.

Vettel, "Pilot olarak pist dışına çıktığımızda, cezalandırılmamızı tercih ederim."

"Bu sayede her şey basit olur. Tabii bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı çakıl ve asfalt kaçış alanları arasında bir denge bulmamız lazım."

"Belki pist kenarında geçici olarak çakıl bir hat olabilir. Bu sayede pilotlar genişten dönemezler. Ardından asfalt kaçış alanı koyulabilir. Böylece yine seyirciler piste yakın olurlar ve bizim için de daha güvenli olur. Kontrolümüzü kaybettiğimizde bu sayede yavaşlayabiliriz."

"Kolay bir çözüm değil ancak kesinlikle bazı pistlerin etrafında hep asfalt olması, pistin karakteristiğini öldürüyor ve hata yapmak kolaylaşıyor." dedi.

 

Alakalı video

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"

Önceki haber

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"

2020 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi
Le Mans Le Mans / Özel Haber

2020 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"

Masi, Hamilton’ın “saldırgan” güvenlik iddialarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi, Hamilton’ın “saldırgan” güvenlik iddialarına cevap verdi

Son Haberler

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"

Latifi: "Güvenlik aracı ışığındaki değişiklik, kaosu engellemezdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Güvenlik aracı ışığındaki değişiklik, kaosu engellemezdi"

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"

2s
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!

3
Formula 1

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!

4
Formula 1

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"

40dk
5
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi

1s

Son Haberler

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"
F1

FIA: "Mugello'daki kaçış alanları, her yerde işe yaramaz"

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"
F1

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"

Latifi: "Güvenlik aracı ışığındaki değişiklik, kaosu engellemezdi"
F1

Latifi: "Güvenlik aracı ışığındaki değişiklik, kaosu engellemezdi"

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"
F1

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"
F1

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"

Son Videolar

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı 06:31
Formula 1
2s

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı

2020 Toskana GP yarış değerlendirmesi 07:31
Formula 1

2020 Toskana GP yarış değerlendirmesi

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP

Lewis Hamilton'ın Toskana Grand Prix'sindeki pole turu 02:14
Formula 1

Lewis Hamilton'ın Toskana Grand Prix'sindeki pole turu

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.