FIA, mücevher ve iç çamaşır kontrolü konusunda yine uyarı yaptı

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F1 Yarış Direktörü olmasının ardından Niels Wittich, kurallarla alakalı bazı hatırlatmalar yapmıştı. Bunlardan birisi mücevher kullanımı ve doğru iç çamaşırı giyilmesiyle alakalıydı.

Wittich, Avustralya GP öncesinde pilotlara mücevher takılmasının kurallara göre yasak olduğunu hatırlatmıştı.

Aynı yarış hafta sonunda pilotların giydikleri iç çamaşırlarının da FIA kurallarına uyması gerektiği bildirildi ve bu konuda uzun konuşmalar oldu. İç çamaşırı, eldiven, çorap ve balaklavanın FIA standartlarına uygun olması gerekiyor.

Pilotlar FIA'nın olası bir kaza anında oluşacak güvenlik endişelerini anlayışla karşılasa da, kimileri FIA'nın bu yöndeki zorlamasını sorguladılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, FIA'nın bu tür küçük şeyleri gündeme getirmesini anlayamadığını, vücudunda çıkaramayacağı bazı piercinglerinin olduğunu söylemişti.

Ancak mücevherlerin ve iç çamaşırlarının kontrolü artık her takımın yarış hafta sonu öncesindeki inceleme sunumunun bir parçası olacak ve pilotların kurallara uymasını sağlamaları için onlara bir hatırlatma görevi görecek.

Bu güncelleme, bugün Miami'de Wittich tarafından yayılan belgede doğrulandı ve kontrol sürecinin nasıl işleyeceği hakkında detaylar bildirildi.

Wittich ayrıca, hem mücevherlerin takılması hem de araçta kurallara uygun ateşe dayanıklı kıyafetlerin kullanılması hakkında daha fazla bilgi verdi ve FIA'nın endişe duyduğu güvenlik gerekçelerini açıkladı.

Bu konuyla alakalı her zaman Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn GP'de geçirdiği kaza örnek gösteriliyor ve o kazada yaşananların, pilotların kurallara neden uyması gerektiğini gösterdiği belirtiliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wittich, aleve dayanıklı giysilerin altına mücevher takmanın yangın esnasında "bu ekipmanın sağladığı korumayı nasıl azaltabileceğini, mücevher gibi metalik nesnelerin ciltle temas etmesinin ısı iletimi korumasını azaltabileceğini ve bu nedenle vücutta yanık yaralanması riskini artırabileceğini" söyledi.

Wittich ayrıca mücevher takmanın kask, yün ve tulumların çıkarılması durumunda takılma riski nedeniyle “tıbbi müdahaleleri engelleyebileceğini” belirtti.

Wittich, "Bir kaza sonrası teşhis için tıbbi görüntülemenin gerekli olması durumunda, vücutta mücevher bulunması önemli komplikasyonlara ve gecikmelere neden olabilir."

"En kötü durumda, görüntüleme sırasında mücevherlerin varlığı daha fazla yaralanmaya neden olabilir. Mücevher takılması, bir kaza sırasında yerinden çıkması ve yutulması veya solunması durumunda belirli ek riskler oluşturabilir." dedi.

Doğru kıyafet giyilmesi konusunda Wittich, "Yukarıda belirtilen kural, hem dış katman tulumlar hem de ciltle temas eden iç katman dahil olmak üzere FIA onaylı aleve dayanıklı giysilerin etkin bir şekilde çalışabilmesini ve alevlere maruz kalması durumunda tasarlanan koruma seviyesini sağlayabilmesini sağlamak için yazılmıştır."

"Pilotun cildiyle temas eden aleve dayanıklı olmayan malzemelerin ve özellikle sentetik malzemelerin kullanılması, ısı iletim korumasını azaltabilir ve böylece bir yangın durumunda yanık yaralanması riskini artırabilir."

"En kötü durumda, bu tür malzemeler eriyerek yanık yaralanması durumunda tedaviyi engelleyebilir." dedi.

Kontrollerinin bir parçası olarak pilotların kurallara uymasını sağlama sorumluluğu takımların üzerinde olsa da FIA, kurallara uyumu sağlamak için rastgele kontroller yapma hakkına sahiptir.