FIA, mücbir sebep durumunda F1 süperlisansı için gerekli puanı azalttı

2016'dan bu yana Formula 1'de yarışmak isteyen pilotların alt serilerde belli bir dönemde 40 puan toplaması gerekiyor.

Ancak COVID-19 nedeniyle yaşanan sıkıntıların ardından FIA, gelecek sene için bazı değişiklikler olabileceğini işaret etmişti.

FIA, son açıklamasında süper lisans sisteminde bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Bu değişikliklere göre Formula 1'de yarışmak için gerekli 40 puanı toplayamayan genç pilotlar, içerisinde bulunan koşullar dikkate alınarak 30 puan toplamış olmaları halinde yarışma hakkına sahip olacaklar.

Bu durumda olan pilotlar FIA'ya başvuru yapacaklar ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, o isimlerin süper lisans alıp alamayacağına karar verecek.

Alt serilerde yer alan pilotlara baktığımızda, F2'de ilk 4 içerisinde yer alan isimler 30 puan alabiliyorlar. Ayrıca F3'te şampiyon olan isim de bu puanı alıyor.

FIA ayrıca kesintilere uğrayan 2020 sezonu dolayısıyla pilotların bu seneyi kesip gerekirse puanlarını 4 yıllık bir süre zarfında da toplayabileceklerini bildirdi.

Güncellenen madde ekinin içeriğinde, “Başvuru tarihinin hemen sonrasındaki 3 yıl 2020 sezonunu da barındırdığı takdirde, FIA başvuru tarihinden itibaren 4 takvim yılı içinde en yüksek puan kazanılan 3 yılı hesaba katar.” ifadesi bulunuyor.

Aynı zamanda sürücülerin yeterli puan kazanamadığı bir seride yarışmalarına rağmen sadece serbest antrenman sürüşleri için süperlisans elde etmelerini sağlayan bir imtiyaz da güncellemeler arasında.

Sürücülerin kriterleri karşılaması için “bir süperlisansa hak kazanması (antrenman seansı süperlisansı hariç)” ve başvuru öncesinde bir FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası etkinliğinde önceki 3 yıl içinde en az 100 km antrenman seansı sürüşü yapmış olması gerekiyor.