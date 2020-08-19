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Formula 1 / Son dakika

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

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FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı
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, Editör

Auto Motor und Sport'un özel haberine göre FIA, tüm motor üreticilerinin ERS sistemiyle ilgili soruşturma başlattı.

FIA, geçen hafta yayınladığı direktifle birlikte Belçika GP'den sonra sıralama modunun kullanımını yasaklayacağını duyurmuştu. Ancak FIA, aynı zamanda ERS sistemleriyle ilgili de soruşturma başlattı.

Güç ünitesinde yer alan Enerji Geri Kazanım Sistemleri (MGU-H ile MGU-K) enerjinin güce dönüşümünü sağlıyor.

Fakat üretilebilecek güçle ilgili bazı kısıtlamalar var ve FIA, bazı üreticilerin bu sınırı aşmasından şüphelendiği için ayrıntılı bir soruşturma başlatmış gibi görünüyor.

Yayınlanan son direktife göre üreticiler, 21 Ağustos'a kadar ERS sistemleri hakkındaki tüm ayrıntıları FIA'ya bildirmek zorunda kalacaklar.

Şimdilik ERS hakkındaki bu soruşturmanın sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak bazılarının hile yaptığına dair şüpheler bulunuyor olabilir.

Şu anda bu sistemde iki sensör bulunuyor ve FIA, bununla ERS sistemindeki akışı ölçüyor. Kurallar gereği bu sistem, maksimum 163 beygir güç sağlayabiliyor. Üreticiler, bu sensörleri yanıltmanın ya da kuralların etrafından dolaşmanın bir yolunu bulmuş olabilirler.

FIA, 21 Ağustos'a kadar gönderilmesi gereken bu çizimlere bakacak ve eğer herhangi bir şüpheleri varsa, fiziksel incelemeler de yapabilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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