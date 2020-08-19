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Formula 1 / Son dakika

FIA, motor modu yasağını denetleyebileceğinden emin

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FIA, motor modu yasağını denetleyebileceğinden emin
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ağu 2020 09:27

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, birden fazla motor modunun kullanımına yönelik planlanan kısıtlamanın FIA tarafından başarılı bir şekilde denetlenebileceğinden emin.

Takımlar, geçtiğimiz hafta FIA tarafından hem sıralama turlarında hem de yarışta tek bir modu kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirildiler ve ayrıntılar, bu ayın sonundaki Belçika GP'sinden önce yayınlanacak yeni bir teknik direktifle duyurulacak.

Aslında yeni kararla, cumartesi günkü sıralama turlarında birkaç turluğuna "özel" sıralama modlarının kullanılmasının yasaklanması amaçlıyor. Ama aynı zamanda yarışın özellikle son bölümünde, dayanıklılık amacıyla motorların "kısılması" fırsatını da kısıtlamış olacak.

Gönderilen mektupta, kullanılan motor modlarının çok sayıda olmasının ve karmaşıklığının, FIA'nın güç ünitelerinin belli anlarda kurallara uygun olup olmadığını görüntülemesini zorlaştırdığına dikkat çekilmişti.

Bir diğer referans gösterilen kural maddesi, sportif kuralların 27.1 maddesi olmuştu. Bu maddede pilotların aracı "yalnız ve yardımsız" kullanılması gerektiği belirtiliyordu.

Masi, bazı üreticilerin endişelerine rağmen FIA'nın engelleme önlemini başarıyla uygulayabileceğini ve bunu sorunsuz şekilde takip edebileceğini düşünüyor.

Masi, "Bence bundan çok eminiz, aksi takdirde sahip olduğumuz yönü takip etmezdik."

“Özellikle teknik ekibin bu konuda çok büyük çalışma yaptığını ve ayrıca bu konudaki görüşlerini almak için dört güç ünitesi üreticisine danışıldığını biliyorum."

"Sanırım merhum Charlie Whiting'in de önce söylediği gibi, 10 kişilik bir teknik ekibimiz var, farklı güç ünitesi üreticilerinin her birinde de bin kişi var."

“Yani bunu yapabileceğimize eminiz, aksi takdirde kesinlikle bu yönde gitmezdik."

Zamanlaması sorulduğunda Masi, "Motor modları ile ilgili teknik direktifin Spa yarışından önce yayınlanması amaçlanıyor.”

 

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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