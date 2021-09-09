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Formula 1 / İtalya GP Haberler

FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotları 5. ve 11. virajlarda limitleri aşmamaları konusunda uyardı.

FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı

FIA, bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotların pist limitlerini aşarak zaman kazanabileceği iki alan belirledi ve buralarda pist limitlerinin sürekli olarak takip edileceğini doğruladı.

Pilotlar, herhangi bir seansta veya yarış esnasında, 5. Virajda (Variante della Roggia) dört tekerlekle birden kerblerin dışına çıkarsa o tur hakemler tarafından silinecek

Daha önce Parabolica olarak bilinen ve artık Curva Alboreto adıyla anılacak olan 11. virajda sürücüler, dört tekerlekle birden pist dışına çıkarlarsa hem o tur hem de sonraki tur iptal edilecek.

Bir pilot yarış esnasında bu virajlardan birini üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonraki ihlallerde durum hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücülerin pist dışına çıkmak zorunda kaldıkları durumları dikkate alacak ve böyle bir durumda ceza verilmeyecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Monza'nın ilk virajda, sürücülerin olağan yarış çizgisini kaçırması halinde etrafından dolaşmaları gereken köpük bloklar yer alacak. Sürücüler çimin üzerine sadece kaçınma ihtimalleri olmadıkları durumda çıkabilecekler ve bunu yaptıklarında da güvenli şekilde piste dönmeleri gerekecek.
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