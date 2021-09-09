FIA, Monza'nın iki virajı konusunda pilotları uyardı

Pilotlar, herhangi bir seansta veya yarış esnasında, 5. Virajda (Variante della Roggia) dört tekerlekle birden kerblerin dışına çıkarsa o tur hakemler tarafından silinecek

Daha önce Parabolica olarak bilinen ve artık Curva Alboreto adıyla anılacak olan 11. virajda sürücüler, dört tekerlekle birden pist dışına çıkarlarsa hem o tur hem de sonraki tur iptal edilecek.

Bir pilot yarış esnasında bu virajlardan birini üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonraki ihlallerde durum hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücülerin pist dışına çıkmak zorunda kaldıkları durumları dikkate alacak ve böyle bir durumda ceza verilmeyecek.