FIA, Monza'daki trafik sorununu çözmek için harekete geçti

Monza'da sıralama turları, hangi seri olursa olsun, herkesin en ideal hava koridorunu aramaya çalışması nedeniyle sık sık kontrolden çıkmakta.

Bu durumun büyük bir örneğini dün gördük; 30 araçlık gridde herkesin bir anda piste çıkması büyük bir trafiğe sebep oldu ve bu trafikte iki Rodin Carlin sürücüsü [Ido Cohen ile Ollie Gray] birbirlerine çarparak kırmızı bayraklara sebep oldular.

Normalde bu duruma karşı bir çözümü olan FIA, pit alanı dışında tüm pisti kapsayan ikinci ve ilk güvenlik aracı çizgisi arasında belli bir minimum süre limiti uygulamasıyla kimsenin çok yavaş gitmemesini sağlamakta.

Ancak bu hafta sonu ekstra bir çözüme ihtiyacı olan FIA, uygulamayı piste çıkış turlarını ve soğuma turlarını da kapsayacak şekilde değiştirdi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

FIA yarış direktörü Niels Wittich'in notlarında, "Seansların güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için, Komiserler tarafından kabul edilen istisnai durumlar haricinde, sıralama seansı sırasında ve sonrasında, tur içi ve tur dışı da dahil olmak üzere, HERHANGİ bir turda İkinci Güvenlik Aracı Çizgisi ile Birinci Güvenlik Aracı Çizgisi arasında 1 dakika 41 saniyeyi aşan herhangi bir sürücünün gereksiz yere yavaş gittiği kabul edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Federasyonun bu hamlesi önemli, nitekim bazı sürücüler bazen durumu abartarak yarış çizgisinde bile yavaşlayarak ideal hava koridoru için zorluyorlar.

Akıllarımıza ilk gelen örnek elbette 2019 İtalya GP'si sıralama turları, 10 pilotun tamamı hava koridoru için yer yer blokajda kalıyor taklidi dahi yapmış, ancak çok yavaş kalmalarının cezasını da çekmişlerdi.

Damalı bayrağın sallanması sonucu on pilottan sadece Charles Leclerc ve Carlos Sainz yeni zaman turuna başlayabilirken, diğer sekiz pilot zaman turlarını atamamışlardı.