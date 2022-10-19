FIA, Monza'daki kaosun ardından grid cezası hesaplamasına açıklık getirdi

Haberi dinle

İtalya GP hafta sonunda birçok sürücü grid cezası almıştı. Cumartesi günkü sıralamaların tamamlanmasının ardından FIA'nın grid pozisyonlarını açıklaması, neredeyse dört saat sürdü.

Bunun üzerine Formula 1 dünyası, arka planda neler olduğunu anlamadıkları için memnuniyetsizliklerini dile getirirken, takımlardan bazıları da grid pozisyonlarının nasıl şekilleneceğinden emin olmadıklarını dile getirdiler. Kurallarda cezaların uygulanma prosedürüne dair net açıklamalar olmaması kafa karıştırdı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yaşananların ardından nereden başlayacağını bilmediğini söylemişti. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Gasly, "Birisi bana yarınki yarışa hangi pozisyondan başlayacağımı söyleyebilir mi?" demişti.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, bu konuya bir çözüm getirilmesini söyleyen isimlerin başında yer alıyordu.

Binotto, "Grid pozisyonlarının açıklanmasının bu kadar uzun sürmesinin nedeni, kesinlikle farklı yorumlamaların olması ve kuralların yeteri kadar açık olmaması."

"Bu kesinlikle gelecekte çözmemiz gereken bir şey. Sadece cezalara göre grid pozisyonlarına nasıl karar verdiğimize değil, aynı zamanda aldığımız cezaların çok fazla miktarda olmasına da çözüm bulmalıyız." demişti.

Monza'da yaşananların ardından FIA, F1 kurallarında değişiklik yaptı ve bundan sonra çok sayıda pilot ceza aldığında, cezaların nasıl uygulanacağını kurallarda belirtti.

Bugün Londra'da yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, planlanan değişiklikler 2022'den itibaren hayata geçecek şekilde onaylandı.

Bu değişiklik, FIA'nın benzer koşullarda grid pozisyonlarını açıklama sürecini hızlandırmayacak çünkü Cumartesi günü sıralamaların ardından yapılan kontrollerin tamamlanması uzun sürdüğü için sonuçların netleşmesi de zaman alıyor. Buna rağmen değişiklik, en azından takımların ve taraftarların cezaların nasıl hesaplandığını daha iyi bilmelerini ve grid pozisyonlarını daha emin bir şekilde hesaplayabilmelerini sağlayacak.

Yeni kurallar neler?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrive on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yenilenen kurallar, hem sprint hem de normal hafta sonunda cezaların nasıl uygulanacağına dair detaylı bir şekilde Sportif Kurallar kitapçığında yer alıyor.

Yapılan değişikliğe göre bir pilot grid cezası aldığında, almış olduğu ceza sabit olacak ve birden fazla pilot ceza aldığında, ceza alan diğer sürücü yükselmeyecek. Eskiden ceza alan pilotlar, başka pilotlar da ceza aldıkça sürekli yükseliyordu.

Sportif kuralların 42.2 maddesinde bu prosedür şu şekilde açıklandı:

a) Klasmanda 15 ya da kümülatif olarak daha az grid cezası alan pilotlara, sıralama sonuçları ve toplam grid cezalarına göre geçici olarak bir grid pozisyonu verilecek. İki ya da daha fazla sürücü, geçici grid pozisyonunu paylaşırsa, bu durumda sıralama, o pilotların sıralama sonuçlarına göre belirlenecek. En yavaş sürücü kendisine belirlenen geçici pozisyonu korurken, diğer sürücüler onların önünde yükselecekler.

b) (a) uyarınca ceza alan sürücülere cezalarının verilmesinin ardından, ceza almayan diğer sürücüler, sıralama sonuçlarına göre boşalan yerleri dolduracak.

c) Ceza almayan sürücülere grid cezalarının bildirilmesinin ardından, geçici grid pozisyonu ile cezalandırılan sürücüler a bendinde belirtildiği üzere boşta kalan yerlere doğru yükselecekler.

d) 15'ten fazla grid cezası alan ya da gridin arkasından başlama cezası alan sürücüler, sıralamaya giren diğer araçların arkasından yarışa başlayacak. Onların sıralama sonuçları, sıralama seansında alınan sonuçlara göre belirlenecek.

e) Klasmana giremeyen ancak hakemler tarafından gridde olmasına izin verilen araçlar, klasmanda yer alan tüm araçların arasında olacak. Onların sonuçları 38.3 maddesine göre belirlenecek.