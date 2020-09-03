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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

FIA, Monza için pist limitlerine açıklık getirdi

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FIA, Monza için pist limitlerine açıklık getirdi
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Çeviren: Cem Özel, Editör

FIA, Monza’da gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix’si öncesinde pist limitleri konusunda ikinci şikanın çıkışına ve Parabolica'ya odaklandı.

Pist sınırları, geçen seneki İtalya GP toplantısında üzerinde durulan bir konuydu ve FIA yarış direktörü Michael Masi, takımlara gönderdiği notta Parabolica için bir referans tanıtmıştı. Ancak konu bu sene daha da net hale getirildi.

Alt sektör zaman ölçümü sistemi, yarış kontrolün ihlalleri takip etmesini sağlamak için Parabolica’ya yerleştirilmiş durumda.

Parabolica (11. viraj) ile ilgili olarak Masi, “Herhangi bir antrenman seansı ya da yarışta 11. virajda pistten (beyaz çizgilerin dışına) dört lastiği ile beraber tamamen dışarı çıkan sürücünün mevcut turu ve bir sonraki turu hakemler tarafından geçersiz sayılacak.” ifadelerini kullandı.

Parabolica ve ikinci şikan (5. viraj) konusunda ise Masi, “Bordürleri aşan veya beyaz çizgilerin dışına taşan araçlar, takımlara resmi mesaj sistemiyle bildirilecek.”

“Yarışta bunu üçüncü kez tekrarlayan sürücülere siyah-beyaz bayrak gösterilecek, sonraki ihlaller ise hakemlere belirtilecek.”

 

“Şüphe oluşturmamak için, bu ihlaller her viraj için üç değil, toplamda üç şeklinde olacak.”

“Bunlar, dışarı itilen sürücüler için otomatik olarak uygulanmayacak, her durum kendi içerisinde incelenecek.”

“Ayrıntıları belirtilen tüm bu durumlarda sürücüler, avantaj elde etmeden ve güvenli şekilde piste dönmeliler.” dedi.

Sosis bordürler konusunda ise Masi, “Tüm güvenlik parametreleri ile beraber, gerçekleşen her şeyle birlikte neleri iyileştirebileceğimizi ve öğrenebileceğimizi görebiliriz. Monza’da hâlâ bir dizi sosis bordürler bulunuyor.”

“Önümüzdeki hafta sonunda, daha önce kullandığımız pist limitleri çözümleri kullanımda olacak. Ayrıca son virajda iki tane alt sektör ölçüm sistemi olacak. Nasıl olacağını göreceğiz.”

“Tek bir çözümün olacağını düşünmüyorum. Her alan için uygun bir çözüm var.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Adam Cooper

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