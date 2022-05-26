FIA, Monako GP basın toplantısı programını açıkladı

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2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program: 27 Mayıs Cuma 11:30 TSi Birinci grup: Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) 12:00 TSi İkinci grup: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull), Nicholas Latifi (Williams) 12:30 TSi Üçüncü grup: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams) 13:00 TSi Dördüncü grup: Pierre Gasly (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), Mick Schumacher (Haas), Max Verstappen (Red Bull) 28 Mayıs Cumartesi Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar. İlk olarak Mattia Binotto (Ferrari), Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull) basın karşısına çıkacak. Ardından onların yerini Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Otmar Szafnauer (Alpine), Andreas Seidl (McLaren) alacak.