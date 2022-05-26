Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok" Sonraki / Vettel, turbo hibrit motorların dünyaya katkısını sorguladı
Formula 1 / İspanya GP Haberler

FIA, Monako GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Monako GP basın toplantısı programını açıkladı
Haberi dinle
2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program:

27 Mayıs Cuma

11:30 TSi

Birinci grup: Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes)

12:00 TSi

İkinci grup: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull), Nicholas Latifi (Williams)

12:30 TSi

Üçüncü grup: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams)

13:00 TSi

Dördüncü grup: Pierre Gasly (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), Mick Schumacher (Haas), Max Verstappen (Red Bull)

28 Mayıs Cumartesi

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

İlk olarak Mattia Binotto (Ferrari), Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull) basın karşısına çıkacak.

Ardından onların yerini Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Otmar Szafnauer (Alpine), Andreas Seidl (McLaren) alacak.

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok"
Önceki haber

Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok"
Sonraki haber

Vettel, turbo hibrit motorların dünyaya katkısını sorguladı

Vettel, turbo hibrit motorların dünyaya katkısını sorguladı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Monako bizim için her zaman iyi bir pist olmadı" İspanya GP
Formula 1

Wolff: "Monako bizim için her zaman iyi bir pist olmadı"

Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok" İspanya GP
Formula 1

Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok"

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
World Superbike

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"

Son Haberler

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
NASCAR Cup NASCAR Cup

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!

Takım patronları bölgesel takvime geçiş planları hakkında olumlu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Takım patronları bölgesel takvime geçiş planları hakkında olumlu düşünüyor

Seidl: "Monako için tahminde bulunmak güç"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Monako için tahminde bulunmak güç"

Wolff: "Monako bizim için her zaman iyi bir pist olmadı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Monako bizim için her zaman iyi bir pist olmadı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.