FIA, Monako GP basın toplantısı programını açıkladı
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP için basın toplantısı programını açıkladı.
Program:
27 Mayıs Cuma
11:30 TSi
Birinci grup: Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes)
12:00 TSi
İkinci grup: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull), Nicholas Latifi (Williams)
12:30 TSi
Üçüncü grup: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams)
13:00 TSi
Dördüncü grup: Pierre Gasly (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), Mick Schumacher (Haas), Max Verstappen (Red Bull)
28 Mayıs Cumartesi
Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.
İlk olarak Mattia Binotto (Ferrari), Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull) basın karşısına çıkacak.
Ardından onların yerini Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Otmar Szafnauer (Alpine), Andreas Seidl (McLaren) alacak.
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