FIA, minimum ağırlığı 800 kilograma çıkarabilir, takımlar daha fazlasını istiyor

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Formula 1'de, minimum ağırlık 5 kilogram daha artarak 800 kg'a çıkacak gibi görünüyor. Çünkü on takımdan dokuzu halihazırda 2022 araçlarının minimum seviye olan 795 kg'dan daha ağır olduğunu kabul etmiş durumdalar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Red Bull 15 kg'lık bir artış talebinde bulundu, diğerleri 10 kg'lık bir artış istiyor. Fakat sonunda 5 kg'lık bir artış olacak. Talep makul çünkü ağırlık azaltmak çok zor ve pahalı bir süreç. Aslında sadece aracın bazı detaylarına bakmak yetmiyor, araca dair her bir noktanın gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bu, gelişim programıyla doğrudan bağlantılı bir durum. Çünkü bazı takımlar, araçlarının gelişimine harcayacakları parayı, aracı hafifletmeye harcamak zorundalar. Fakat 5 kg'lık artışla beraber artık, hafifliğe odaklanmak yerine, gelişim çalışması yapabilirler.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Barselona gibi bir pistte 10 kilogramlık bir ağırlığın, 0.3 saniye değerinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle ağırlık artışı performansı doğrudan etkiliyor. Padoktaki söylentilere göre Mercedes, 795 kilogramlık minimum ağırlığa göre 3.5 ila 4 kg daha ağır bir araca sahip. Ferrari'nin 5 ila 10 kilogram daha ağır olduğu söyleniyor. RB18 ise en ağırı.

Bu hafta FIA'nın nihai kararını vermesi bekleniyordu fakat konu, önümüzdeki hafta Sakhir'de tekrar görüşülecek.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Alfa Romeo C42 şu anda 795 kilogramı yakalayan tek takım. Hinwil'deki fabrikada tasarlanan C42, takımın aracı dengelemek adına ağırlık kullanmasına izin veren ultra hafif bir alt gövdeye sahipti.

Fakat çözüm çok kırılgandı ve böylece pistteki her dalgalanma etkisi, alt kısımda hasara yol açtı. Jon Monchaux önderliğindeki teknik ekip, aracı 30mm yükseltmek zorunda kaldı ve bu da çok fazla yere basma gücü kaybına yol açtı.

Alfa Romeo bu sebeple Bahreyn'de daha sağlam ve daha ağır bir taban kullanacak. Böylece 795 kilogramlık minimum ağırlığın üzerine çıktıkları için, sahip oldukları avantaj kaybolacak.

Alfa Romeo'nun bu değişikliği yapmasıyla beraber takımlar, çok fazla tartışma olmadan 800 kilogramda birleşecekler.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images