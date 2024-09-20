FIA, “mini-DRS” tartışmasının ardından McLaren’dan arka kanadını değiştirmesini istedi!
McLaren tartışmalı “mini-DRS” arka kanadını değiştirmek zorunda kalacak.
Motorsport.com’un edindiği bilgilere göre, FIA, McLaren’a ‘mini-DRS’ tartışmasının ardından arka kanat tasarımını değiştirmesini söyledi.
Rakip takımların, Azerbaycan Grand Prix’sinin ardından McLaren’ın arka kanadının yasallığını sorgulamasıyla birlikte, üst parçanın aradaki boşluğu açmak için geriye doğru döndüğü görüldüğü için FIA tasarımı dikkatle inceledi.
Kanadın mevcut düzenlemelere tam olarak uyduğu ve tüm statik testleri geçtiği konusunda hiçbir şüphe olmamasına rağmen, FIA'nın değişiklik yapılmasını talep ettiği anlaşılıyor.
McLaren'ın Bakü'de yarıştığı düşük sürtünmeli kanadı tasarlandığı pistlerde aynen kullanmasına izin verilse de üst parçanın bu şekilde esnemesini önleyecek değişiklikler yapması gerektiği söylendi.
FIA yönetmeliklerinin talepleri tamamen kanatların statik yük testlerini geçmesiyle ilgili olsa da kanat davranışının yasallık açısından önemli olan başka yönleri de var.
Bunlar, takımlara yönelik uzun süredir devam eden bir teknik direktifte açıkça belirtilmiştir. Buna göre, artan aero yüke maruz kaldığında parçaların esnemesi doğal olsa da FIA kasıtlı olarak belirli bir şekilde hareket etmek üzere tasarlanmış bileşenleri yasal kabul etmemektedir.
TD34’te FIA, şunların yasal olarak kabul edilmediğini belirtmektedir: “Yapısal özellikleri ikincil parametreler tarafından değiştirilerek pistte çalışırken FIA kontrolleri sırasında dururken olduğundan farklı bir sapma karakteristiği üretecek şekilde tasarlanan tasarımlar. İkincil parametrelere örnek olarak sıcaklık, aerodinamik yük vb. verilebilir.”
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
FIA'nın McLaren'dan arka kanadını değiştirmesini isteme kararı, rakip takımların tasarımın ne amaçla yapıldığı konusunda bazı rahatsızlıklarının ardından geldi.
FIA daha önce esnek ön kanatlarla ilgili takım endişelerini görmezden gelmiş olsa da, arka tarafta ne olduğuna dair harekete geçmek için kapıyı açık bırakmıştı.
Bu, McLaren tasarımının tamamen onay alması durumunda, takımların yönetmelikleri daha fazla istismar etmeye çalışacakları bir yarışa kapı açabileceği endişelerini hafifletecek.
Bir takım patronu Motorsport.com'a şunları söyledi: “Aero esneklik çok uzun yıllardır bir faktör ve bir kanat FIA testini geçse bile yönetmelikler çok açık, bileşen esneyecek şekilde tasarlanamaz.”
“FIA'ya güveniyoruz, tamam ama bunun sınırları nedir? Elbette her şey belli bir dereceye kadar esneyecektir, ancak ne kabul edilebilirdir ne değildir?"
“Aşırı uçların tekrar istismar edildiğini görmeye başlıyoruz ve bence buna karar vermek FIA'ya düşüyor. Bu uygun mu, uygunsa herkes bunu mu yapacak? Yoksa yönetmeliğe göre, yazıldığı şekilde mi uygulanacak?”
“Şu anda kimin ne yaptığına dair büyük bir karmaşa var, açıkçası Bakü'den sonra McLaren arka kanadına büyük ilgi var ve bunun elbette performansa katkısı var.”
“Bu yüzden herkes bunun peşinde. Ama mesele sadece neyin makul olduğunu ve neyin sınırı aştığını bilmek.”
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