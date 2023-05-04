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FIA, Miami'deki son iki DRS bölgesinde değişikliğe gitti!

FIA, Miami'de de DRS bölgelerine el attı ve iki DRS bölgesinde kısaltmaya gitti.

Filip Cleeren
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İlk dört yarışın tamamında DRS bölgelerinde değişikliklere giden FIA'nın amacı, yeni araçların pistlere daha iyi uyum sağlayabilmesi ve geçiş kalitesinin arttırılması.

Bu amaçla Miami'deki üç DRS bölgesine de el atan FIA, ilk iki DRS bölgesini kısaltmaya karar verdi!

9. virajdan sonraki ilk düzlükteki DRS bölgesinin başlangıcı 30 metreden 105 metreye çekildi, DRS bölgesi tam 75 metre kısaltıldı!

Arka düzlükteki ikinci DRS bölgesi de 75 metre kısaltıldı: aktivasyon noktası artık 16. virajdan 450 metre sonra değil, tam 525 metre sonra yer alacak! 

Kısa start-finish düzlüğündeki son DRS bölgesine ise dokunulmadı; bu bölge zaten geçişler üzerinde önemsiz bir etkiye sahipti.

FIA'nın bu değişikliklerinin ilk dört yarışta pek de iyi karşılandığını söyleyemeyiz.

Geçen hafta Bakü'de sezonun en sıkıcı yarışlarından birine şahit olduk, bunun en önemli sebeplerinden biri de son DRS bölgesinin kısalması.

Birçok kişi, değişiklik nedeniyle yere basma gücü kaybının yeterince hızlı gerçekleşmediği ve geçiş yapmanın zorlaştığını belirtti. 

Esteban Ocon, Alpine A523, leads Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Esteban Ocon, Alpine A523, leads Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Photo by: Mark Sutton

Miami Dolphins'in maçlarını oynadığı Hard Rock Stadyumu'nun etrafında yer alan pist bu sene tamamen yeniden asfaltlandı.

Pistin orijinal yüzeyi geçen yıl pilotlardan eleştiriler almış ve nispeten sıkıcı geçen yarışın üstünde epey etkili olduğu söylenmişti.  

Buna ek olarak, 15. virajda küçük bir düzenleme yapıldı, 1, 4, 7 ve 11. Virajlardaki kaçış alanları azaltıldı, bu virajlarda bariyerler de yeniden hizalandı. 

13. ve 14. virajlardaki duvarlar da değiştirildi.

Son bir değişiklik de padokta: takımların misafirhaneleri ve medya merkezi artık bizzat Hard Rock Stadyumu'nun içinde yer alacak!

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